Трамп обратился к протестующим в Иране34
- 13.01.2026, 17:56
Помощь уже в пути.
Президент США Дональд Трамп обратился к протестующим в Иране, которые продолжаются уже более двух недель. Сегодня, 13 января, Трамп опубликовал пост в Truth Social:
— Иранские патриоты, ПРОДОЛЖАЙТЕ ПРОТЕСТОВАТЬ — БЕРИТЕ ПОД КОНТРОЛЬ СВОИ УЧЕРЕЖДЕНИЯ!!!
Запоминайте имена убийц и палачей.
Я отменил все встречи с иранскими чиновниками до тех пор, пока бессмысленные убийства протестующих НЕ ПРЕКРАТЯТСЯ.
ПОМОЩЬ УЖЕ В ПУТИ. MIGA (Make Iran great again — Сделаем Иран снова великим— Прим.)!!!
Как писал сайт Charter97.org, Трампу предложили варианты нанесения ударов по режиму в Иране. Окончательного решения президент США пока не принял. Президенту был представлен ряд вариантов, включая удары по невоенным объектам в Тегеране.