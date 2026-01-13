закрыть
13 января 2026, вторник
Трамп обратился к протестующим в Иране

  • 13.01.2026, 17:56
  • 23,118
Трамп обратился к протестующим в Иране

Помощь уже в пути.

Президент США Дональд Трамп обратился к протестующим в Иране, которые продолжаются уже более двух недель. Сегодня, 13 января, Трамп опубликовал пост в Truth Social:

— Иранские патриоты, ПРОДОЛЖАЙТЕ ПРОТЕСТОВАТЬ — БЕРИТЕ ПОД КОНТРОЛЬ СВОИ УЧЕРЕЖДЕНИЯ!!!

Запоминайте имена убийц и палачей.

Я отменил все встречи с иранскими чиновниками до тех пор, пока бессмысленные убийства протестующих НЕ ПРЕКРАТЯТСЯ.

ПОМОЩЬ УЖЕ В ПУТИ. MIGA (Make Iran great again — Сделаем Иран снова великим— Прим.)!!!

Как писал сайт Charter97.org, Трампу предложили варианты нанесения ударов по режиму в Иране. Окончательного решения президент США пока не принял. Президенту был представлен ряд вариантов, включая удары по невоенным объектам в Тегеране.

