Трамп обратился к протестующим в Иране 34 13.01.2026, 17:56

23,118

Помощь уже в пути.

Президент США Дональд Трамп обратился к протестующим в Иране, которые продолжаются уже более двух недель. Сегодня, 13 января, Трамп опубликовал пост в Truth Social:

— Иранские патриоты, ПРОДОЛЖАЙТЕ ПРОТЕСТОВАТЬ — БЕРИТЕ ПОД КОНТРОЛЬ СВОИ УЧЕРЕЖДЕНИЯ!!!

Запоминайте имена убийц и палачей.

Я отменил все встречи с иранскими чиновниками до тех пор, пока бессмысленные убийства протестующих НЕ ПРЕКРАТЯТСЯ.

ПОМОЩЬ УЖЕ В ПУТИ. MIGA (Make Iran great again — Сделаем Иран снова великим— Прим.)!!!

Как писал сайт Charter97.org, Трампу предложили варианты нанесения ударов по режиму в Иране. Окончательного решения президент США пока не принял. Президенту был представлен ряд вариантов, включая удары по невоенным объектам в Тегеране.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com