Трампу предложили варианты нанесения ударов по режиму в Иране 4 11.01.2026, 11:54

На фоне продолжающихся массовых протестов.

Окружение президента США Дональда Трампа проинформировало его о вариантах военных ударов по Ирану на фоне продолжающихся в стране протестов и попыток властей подавить их. Об этом пишет The New York Times.

Окончательного решения Трамп пока не принял. Президенту был представлен ряд вариантов, включая удары по невоенным объектам в Тегеране, сообщили источники на условиях анонимности.

Протесты в Иране начались в конце декабря в ответ на валютный кризис, но с тех пор распространились и усилились: многие иранцы выступают за кардинальные изменения в авторитарной системе управления страной. Иранские власти пригрозили жестким подавлением демонстраций, и, по данным правозащитных организаций, десятки протестующих уже были убиты. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что правительство «не отступит» перед лицом масштабных протестов.

Трамп неоднократно угрожал применением смертоносной силы против иранского правительства за подавление демонстраций и 9 января заявил, что Иран «в серьезных неприятностях».

«Я очень четко заявил: если они начнут убивать людей, как делали это в прошлом, мы вмешаемся. Мы будем бить по ним очень жестко — там, где больно. И это не означает ввод сухопутных войск, но означает удары очень, очень жесткие — там, где больно. Мы не хотим, чтобы до этого дошло», — сказал Трамп.

Высокопоставленные американские чиновники сообщили, что по крайней мере часть вариантов, представленных Трампу в связи с ситуацией в Иране, напрямую связана с элементами иранских сил безопасности, которые подавляют растущие протесты. При этом американские власти подчеркнули, что необходимо избегать эффекта, при котором военные удары могут привести к обратному результату: сплотить иранское общество вокруг правительства или спровоцировать ответные атаки, угрожающие американскому военному и дипломатическому персоналу в регионе.

Один из высокопоставленных представителей вооруженных сил США заявил, что командованию в регионе потребуется больше времени перед возможной атакой, чтобы укрепить военные позиции США и подготовить оборону на случай ответных ударов со стороны Ирана. По словам чиновников, любые военные действия должны будут балансировать между выполнением обещания Трампа наказать правительство в Тегеране за подавление протестов и недопущением дальнейшей эскалации ситуации.

