Арабские страны молча наблюдают за агонией режима в Иране 1 14.01.2026, 18:15

4,340

Многие арабские чиновники теперь считают Тегеран «державой второго сорта».

Массовые протесты в Иране сегодня представляют для Исламской Республики не меньшую, а возможно и большую угрозу, чем волнения 2022 года. Однако реакция арабского мира на происходящее на этот раз удивительно сдержанная. Если три года назад панарабские СМИ активно поддерживали протестующих, то теперь новости об Иране часто уступают место другим региональным событиям, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

Причин у такого молчания две. Первая — заметное ослабление позиций Ирана на Ближнем Востоке. После войны, начавшейся осенью 2023 года, была фактически разрушена сеть иранских прокси. «Хезболла» в Ливане сильно ослаблена, режим Башара Асада в Сирии пал, а сам Иран пережил серию израильских и американских ударов. Многие арабские чиновники теперь считают Тегеран «державой второго сорта», чье влияние уже не кажется экзистенциальной угрозой.

Вторая причина — страх хаоса. Несмотря на ослабление, Иран по-прежнему способен нанести серьезный ущерб соседям. У него остается значительный ракетный арсенал, а угроза расширения конфликта в Персидском заливе сохраняется. В арабских столицах опасаются, что в случае новой эскалации или краха режима последствия — удары по инфраструктуре, потоки беженцев, утрата контроля над оружием — окажутся катастрофическими.

Хотя многие в арабском мире не испытывают симпатии к Тегерану и были бы не против смены режима, сегодня они предпочитают наблюдать молча, опасаясь, что падение Исламской Республики принесет региону больше нестабильности, чем облегчения.

