14 января 2026, среда, 21:24
На Кипре нашли тело пропавшего экс-главы «Уралкалия»

7
  • 14.01.2026, 19:53
  • 11,382
На Кипре нашли тело пропавшего экс-главы «Уралкалия»
Владислав Баумгертнер

В 2013 году его задерживали по скандальному делу в Минске.

На Кипре обнаружили тело экс-главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера, сообщают «Фонтанка» и Protagon со ссылкой на источники. Philenews пишет, что следователи дожидаются окончательного подтверждения, что обнаруженное тело принадлежит Баумгертнеру.

Тело нашли на труднодоступном участке побережья, отмечает Philenews.

Баумгертнер пропал неделю назад, 7 января.

Напомним, когда в 2013 году он прилетел в Беларусь по приглашению тогдашнего премьер-министра Михаила Мясниковича, его арестовали. Держали в СИЗО КГБ.

Его аресту предшествовал белорусско-российский калийный конфликт, который начался после того, как «Уралкалий» объявил о прекращении продаж через совместное с Беларусью ЗАО «Белорусская калийная компания». Через этого трейдера осуществляли продажи и «Уралкалий», и госпредприятие «Беларуськалий». При этом обе стороны обвиняли друг друга в несогласованных продажах в обход БКК.

Первоначально Баумгертнера обвинили в злоупотреблении властью и служебными полномочиями, затем обвинение было дополнено кражей. После бизнесмена депортировали в Россию, где в отношении него также было возбуждено уголовное дело. Позже дело закрыли «в связи с отсутствием в его действиях состава преступления».

В 2015‑2017 годах Баумгертнер работал на должности гендиректора портовой компании Global Ports. После возглавлял швейцарскую компанию Alevo.

