В районе поиска экс-главы «Уралкалия» обнаружили тело

В районе поиска экс-главы «Уралкалия» обнаружили тело11
- 14.01.2026, 19:08
Для опознания может потребоваться ДНК-тест.
Кипрские власти в среду обнаружили тело в прибрежном районе между поселком Писури и деревней Авдиму, где пропал экс-глава «Уралкалия» Владислав Баумгертнер, сообщил сайт In-cyprus.
Тело было обнаружено на труднодоступном и изрезанном участке побережья, где поисковые группы сосредоточили свои усилия после того, как стало известно о пропаже 56 -летнего менеджера.
Поисковая операция, к которой недавно присоединился персонал британских военных баз и в которой начали задействовать беспилотники, была сосредоточена на скалах мыса Аспро. Именно в этом районе пропал сигнал с мобильного телефона Баумгертнера.
Территория, где было обнаружено тело, находится под юрисдикцией британских военных баз, уточняет Cyprus Mail.
Сотрудники британской полиции совместно с полицейскими Лимассола прибыли на место происшествия, чтобы оцепить территорию и провести осмотр на месте. В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия, уточняет издание.
Полиция не смогла подтвердить, принадлежит ли тело Баумгартнеру, пропавшему без вести 7 января в Писури. Согласно предварительным данным, тело в в плохом состоянии из-за воздействия окружающей среды. Для опознания может потребоваться ДНК-тест или изучение стоматологических записей.
Баумгертнер – бывший генеральный директор российского калийного гиганта «Уралкалий», проживал в последние годы Лимассоле. Последний раз его видели в такси, направляющемя в район Писури.