14 января 2026, среда, 21:24
Азербайджан передал Армении пленных

  • 14.01.2026, 20:03
  • 1,338
Баку задержал их в период боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Азербайджан передал Армении четырех пленных, которых азербайджанская сторона задержала в период боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом в своем Telegram-канале заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

По его словам, речь идет о Геворге Суджяне, Давиде Давтяне, Вигене Эулджекджяне и Вагифе Хачатряне. Недавно они были переданы представителями соответствующих органов Азербайджана представителям соответствующих органов Армении и в настоящее время находятся на армянской территории, уточнил Пашинян.

Также он отметил, что в дальнейшем сообщит дополнительные детали.

