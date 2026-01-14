Азербайджан передал Армении пленных
- 14.01.2026, 20:03
- 1,338
Баку задержал их в период боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.
Азербайджан передал Армении четырех пленных, которых азербайджанская сторона задержала в период боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом в своем Telegram-канале заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.
По его словам, речь идет о Геворге Суджяне, Давиде Давтяне, Вигене Эулджекджяне и Вагифе Хачатряне. Недавно они были переданы представителями соответствующих органов Азербайджана представителям соответствующих органов Армении и в настоящее время находятся на армянской территории, уточнил Пашинян.
Также он отметил, что в дальнейшем сообщит дополнительные детали.