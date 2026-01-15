Лукашенко заявил о «военном положении» в Витебской области
- 15.01.2026, 15:11
Особенно в сельском хозяйстве.
Лукашенко потребовал решать проблемы Витебской области без раскачки в режиме военного положения. Об этом диктатор заявил сегодня, 15 января, представляя нового главу региона Александра Рогожника.
— Он (Рогожник — прим. Charter97.org) как человек, проработавший в промышленности, ужаснется, когда увидит эти «чудеса», — сказал диктатор.
Лукашенко призвал новое руководство — «работать, работать и еще раз работать». И отметил, что говорит больше о сельском хозяйстве, так как там больше проблем. Однако и в промышленности есть вопросы, а также в деревообработке, на льнокомбинате и т.д.
— Военное положение. Поэтому действуй! Все в твоих руках, — сказал узурпатор.