Лукашенко заявил о «военном положении» в Витебской области 15.01.2026, 15:11

1,968

Особенно в сельском хозяйстве.

Лукашенко потребовал решать проблемы Витебской области без раскачки в режиме военного положения. Об этом диктатор заявил сегодня, 15 января, представляя нового главу региона Александра Рогожника.

— Он (Рогожник — прим. Charter97.org) как человек, проработавший в промышленности, ужаснется, когда увидит эти «чудеса», — сказал диктатор.

Лукашенко призвал новое руководство — «работать, работать и еще раз работать». И отметил, что говорит больше о сельском хозяйстве, так как там больше проблем. Однако и в промышленности есть вопросы, а также в деревообработке, на льнокомбинате и т.д.

— Военное положение. Поэтому действуй! Все в твоих руках, — сказал узурпатор.

