Лукашенко снял посла Беларуси в России

Лукашенко снял посла Беларуси в России5
- 15.01.2026, 12:34
- 3,580
И назначил его главой Витебской области.
Лукашенко назначил нового председателя Витебского облисполкома, сообщила пресс-служба диктатора.
Новый главой региона назначен Александр Рогожник, который занимал пост посла Беларуси в России.
Напомним, 5 января Рогожник в качестве посла представил Лукашенко доклад. На встрече диктатор отметил, что не соблюден темп роста экспорта в эту страну, назвал ее «основным направлением» и обозначил вопросы, которые остаются нерешенными.
Также Лукашенко не раз критически высказывался в адрес руководства Витебщины. 21 апреля 2025 года он потребовал поставить на место чиновников в Витебской области и пообещал, что Александр Субботин, предшественник Рогожника, будет «не на ногах ходить», а «на руках или голове».