Лукашенко снял посла Беларуси в России 5 15.01.2026, 12:34

3,580

Александр Рогожник

И назначил его главой Витебской области.

Лукашенко назначил нового председателя Витебского облисполкома, сообщила пресс-служба диктатора.

Новый главой региона назначен Александр Рогожник, который занимал пост посла Беларуси в России.

Напомним, 5 января Рогожник в качестве посла представил Лукашенко доклад. На встрече диктатор отметил, что не соблюден темп роста экспорта в эту страну, назвал ее «основным направлением» и обозначил вопросы, которые остаются нерешенными.

Также Лукашенко не раз критически высказывался в адрес руководства Витебщины. 21 апреля 2025 года он потребовал поставить на место чиновников в Витебской области и пообещал, что Александр Субботин, предшественник Рогожника, будет «не на ногах ходить», а «на руках или голове».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com