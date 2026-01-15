закрыть
15 января 2026, четверг, 13:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко снял посла Беларуси в России

5
  • 15.01.2026, 12:34
  • 3,580
Лукашенко снял посла Беларуси в России
Александр Рогожник

И назначил его главой Витебской области.

Лукашенко назначил нового председателя Витебского облисполкома, сообщила пресс-служба диктатора.

Новый главой региона назначен Александр Рогожник, который занимал пост посла Беларуси в России.

Напомним, 5 января Рогожник в качестве посла представил Лукашенко доклад. На встрече диктатор отметил, что не соблюден темп роста экспорта в эту страну, назвал ее «основным направлением» и обозначил вопросы, которые остаются нерешенными.

Также Лукашенко не раз критически высказывался в адрес руководства Витебщины. 21 апреля 2025 года он потребовал поставить на место чиновников в Витебской области и пообещал, что Александр Субботин, предшественник Рогожника, будет «не на ногах ходить», а «на руках или голове».

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мнимое величие
Мнимое величие Леонид Невзлин
Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип