Трампа призвали положить конец последнему американо-российскому ядерному договору 2 15.01.2026, 17:56

1,646

Фото: Getty Images

Данное соглашение выгодно только агрессивным диктатурам.

Договор о стратегических наступательных вооружениях СНВ-III между США и Россией истекает 6 февраля 2026 года. Президент США Дональд Трамп должен решить: продлевать соглашение, которое выгодно только Кремлю, или позволить ему окончательно исчезнуть. Эксперты предупреждают: продление договора без изменений поставит интересы России и Китая выше американской безопасности, пишет The Bulwark (перевод — сайт Charter97.org).

СНВ-III, подписанный в 2010 году, ограничивает стратегические ядерные силы США, ориентированные тогда исключительно на сдерживание Москвы. Сейчас Китай активно наращивает ядерный потенциал, создавая угрозу сразу двух конкурентов, а Россия использует лазейки договора, развивая новые системы — крылатые ракеты, трансокеанские торпеды и «Орешник», фактически межконтинентальную ракету. В то же время США не могут увеличивать свой арсенал, что ставит страну в стратегическую уязвимость.

Россия давно игнорирует инспекции и прозрачность, а недавнее развертывание «Орешника» в Беларуси — откровенное нарушение международных соглашений. Путин снова демонстрирует, что рассчитывать на его честность бесполезно, а дипломатические уступки США только укрепят его стратегическую дерзость.

Продление СНВ-III без строгих механизмов контроля — это не «мир через силу», а ослабление безопасности США перед агрессивными диктатурами. Кремль использует старый договор, чтобы блокировать американские возможности и одновременно укреплять свои вооруженные силы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com