Стало известно, чем Москва расплатилась с Кадыровым за лояльность 17.01.2026, 12:15

5,586

Украинские партизаны узнали интересные факты.

Кремль планирует передать временно оккупированный Мариуполь в Донецкой области под контроль чеченских подразделений Ахмат для монополизации местных ресурсов в обмен на лояльность чеченского диктатора Рамзана Кадырова.

Об этом в субботу, 17 января, написали в партизанском движении АТЕШ.

Партизаны отметили, что в город уже прибывают дополнительные отряды, которые должны обеспечить монополию Грозного над местными ресурсами.

По данным АТЕШ, кадыровцы сосредоточены на промышленных ресурсах Мариуполя. Кремль фактически позволяет им грабить город, игнорируя интересы местных жителей и рядовых российских коллаборационистов, подчеркнули агенты движения.

Они добавили, что жители города все чаще замечают в городе военных кавказской внешности с шевронами Ахмат на дорогих внедорожниках без номеров или с поддельными знаками. Такое демонстративное передвижение свидетельствует об их уверенности в безнаказанности и статусе новых «хозяев» региона, отметили в АТЕШ.

«Мы внимательно следим за местами дислокации этих «бизнесменов» в форме и фиксируем маршруты передвижения их элитного автотранспорта», — отметили партизаны.

