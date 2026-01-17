Кадыров опубликовал видео с сыном после сообщений о ДТП 17.01.2026, 16:52

Это видео — консерва.

Глава Чечни Рамзан Кадыров попытался опровергнуть попадание своего сына Адама в ДТП в центре Грозного, опубликовав видео с совещания с его участием в телеграм-канале.

«В ходе совещания Адам Кадыров обратил внимание на необходимость усиления взаимодействия между правоохранительными органами и ведомствами», – написал Кадыров, при этом дата проведения совещания не уточняется.

Ролик является консервой, узнал «Можем Объяснить» из его метаданных. В свойствах файла говорится, что видео было создано еще 15 января — то есть, до ДТП. Сама авария в Грозном произошла 16 января.

Как сообщили представители оппозиционного чеченского движения Niyso, ДТП случилось в Путинском районе в районе ресторана и дома торжеств «Сафия» на Старопромысловском шоссе. Gelandewagen Кадырова вылетел на обочину и врезался в отбойник.

По словам собеседника «Можем Объяснить», состояние Адама после аварии было крайне тяжёлым и «его трудно было узнать». На спецборте МЧС сына главы Чечни транспортировали в Москву. В Niyso отмечают: срочная эвакуация в столицу может указывать на серьезность травм.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com