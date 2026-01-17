закрыть
17 января 2026, суббота, 9:55
За рулем был сам Адам Кадыров: стали известны детали ДТП в Грозном

  • 17.01.2026, 9:16
  • 7,808
Адам Кадыров

Авто ехало первым в кортеже и на очень высокой скорости.

Адам Кадыров, сын главы Чечни, находился за рулем автомобиля, который попал в ДТП в Грозном.

После инцидента, самолет Ан-148-100ЕМ как «летающий госпиталь», вылетел из Грозного в Москву, вероятно, с Кадыровым.

В Грозном 16 января произошло резонансное ДТП. Отмечается, что машина, в которой находился сын главы Чечни Адам Кадыров, двигалась первой в кортеже и на очень высокой скорости.

За рулем якобы находился сам Адам Кадыров. Об этом сообщает «Кавказ.Реалии».

Что известно о ДТП с участием Кадырова?

Источник в республике рассказал изданию, что после ДТП в республиканскую больницу в Грозном привезли также других пострадавших. Однако уточнить их количество и тяжесть увечий он не смог.

Собеседник добавил, что машина, в которой находился 18-летний сын главы Чечни, двигалась первой в кортеже и на очень высокой скорости, а за рулем был сам Адам Кадыров. Автомобиль якобы сорвался с движения на ходу, а потом ударился в какое-то ограждение. Видимо, он не справился с управлением.

Тогда как другой источник рассказал «Кавказ.Реалии», что Кадыров пришел в себя и находится вместе с врачами в аэропорту Грозного. Его состояние не вызывает опасений врачи.

Впоследствии издание «Важные истории» со ссылкой на данные сервиса Flightradar сообщило, что из Грозного вылетел самолет Ан-148-100ЕМ, используемый МЧС России как «летающий госпиталь».

По данным СМИ, кортеж с сыном Кадырова двигался на «большой скорости». Тогда первая машина наткнулась на препятствие и произошло столкновение нескольких автомобилей. В результате машины начали врезаться друг в друга, поэтому сообщалось, что пострадавших немало.

Кроме этого, СМИ предполагали, что в одном из автомобилей мог погибнуть боец ММА Хамзат Чимаев.

