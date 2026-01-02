AP: Мадуро вынужден искать диалог с Вашингтоном 2.01.2026, 13:04

Николас Мадуро

После ударов и морской блокады.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности начать переговоры с Соединенными Штатами по борьбе с наркотрафиком, на фоне усиливающегося военного и экономического давления со стороны Вашингтона, пишет Associated Press (перевод — сайт Charter97.org).

По словам Мадуро, Каракас открыт к «серьезному диалогу» с США, однако он вновь обвинил Вашингтон в попытке смены режима и стремлении получить доступ к крупнейшим в мире доказанным запасам венесуэльской нефти. «Они пытаются навязать свою волю через угрозы, запугивание и силу», — заявил он, добавив, что настало время «говорить с фактами на руках».

Заявление прозвучало на фоне резкой эскалации со стороны США. В конце прошлой недели американские военные сообщили об ударах по предполагаемым судам наркокартелей, доведя общее число атак до 35.

Кроме того, на прошлой неделе, по данным источников, (ЦРУ нанесло удар https://charter97.org/ru/news/2025/12/31/668445/) беспилотником по причалу на территории Венесуэлы, который, как утверждается, использовался наркокартелями. Это стало первым известным прямым ударом США по венесуэльской территории с начала кампании и расценивается как серьезное ужесточение давления на Каракас.

Администрация президента США Дональда Трампа оправдывает действия необходимостью пресечь поток наркотиков в США и заявляет, что находится в «вооруженном конфликте» с картелями. Мадуро, в свою очередь, пока воздержался от комментариев по поводу удара ЦРУ, отметив лишь, что «сможет говорить об этом через несколько дней».

