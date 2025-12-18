закрыть
18 декабря 2025, четверг, 14:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мощный удар по Мадуро

  • 18.12.2025, 13:56
  • 1,420
Мощный удар по Мадуро
Фото: US Navy

Что означает «полная и тотальная» американская блокада Венесуэлы?

Объявленная США «полная и тотальная» блокада санкционных нефтяных танкеров стала серьезным ударом по экономическим основам режима Николаса Мадуро. Венесуэла полностью зависит от морского экспорта нефти, а поставки через так называемый «теневой флот» остаются главным источником валютных поступлений страны в условиях международных санкций, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Эти суда перевозят венесуэльскую нефть в обход ограничений, в первую очередь в Китай, а также на Кубу, используя подставные компании, смену флагов и скрытие маршрутов. Именно доходы от такой торговли позволяют президенту Венесуэлы Николасу Мадуро поддерживать систему политической лояльности и удерживать власть.

После начала активных действий США, включая недавний захват танкера Skipper, экспорт венесуэльской нефти уже резко сократился. По данным американских властей, более трети судов, находившихся в венесуэльских водах, подпадают под санкции. Усиление военно-морского присутствия США в Карибском регионе делает продолжение нелегальных поставок все более рискованным.

Эксперты отмечают, что блокада может существенно ослабить финансовые возможности Каракаса и усилить внешнее давление на режим. В Вашингтоне рассматривают эти меры как дополнительный рычаг для переговоров о политических изменениях в Венесуэле и прекращении авторитарного правления Мадуро.

При этом последствия блокады могут выйти за пределы самой страны, затронув региональные энергетические потоки и интересы государств, которые продолжают покупать венесуэльскую нефть вопреки санкциям.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров