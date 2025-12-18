Мощный удар по Мадуро 18.12.2025, 13:56

1,420

Фото: US Navy

Что означает «полная и тотальная» американская блокада Венесуэлы?

Объявленная США «полная и тотальная» блокада санкционных нефтяных танкеров стала серьезным ударом по экономическим основам режима Николаса Мадуро. Венесуэла полностью зависит от морского экспорта нефти, а поставки через так называемый «теневой флот» остаются главным источником валютных поступлений страны в условиях международных санкций, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Эти суда перевозят венесуэльскую нефть в обход ограничений, в первую очередь в Китай, а также на Кубу, используя подставные компании, смену флагов и скрытие маршрутов. Именно доходы от такой торговли позволяют президенту Венесуэлы Николасу Мадуро поддерживать систему политической лояльности и удерживать власть.

После начала активных действий США, включая недавний захват танкера Skipper, экспорт венесуэльской нефти уже резко сократился. По данным американских властей, более трети судов, находившихся в венесуэльских водах, подпадают под санкции. Усиление военно-морского присутствия США в Карибском регионе делает продолжение нелегальных поставок все более рискованным.

Эксперты отмечают, что блокада может существенно ослабить финансовые возможности Каракаса и усилить внешнее давление на режим. В Вашингтоне рассматривают эти меры как дополнительный рычаг для переговоров о политических изменениях в Венесуэле и прекращении авторитарного правления Мадуро.

При этом последствия блокады могут выйти за пределы самой страны, затронув региональные энергетические потоки и интересы государств, которые продолжают покупать венесуэльскую нефть вопреки санкциям.

