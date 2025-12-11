США захватили близ Венесуэлы танкер, связанный с нефтяным магнатом из «ДНР» 1 11.12.2025, 14:32

Судно в момент ввода в эксплуатацию было одним из крупнейших в мире.

США захватили танкер The Skipper (ранее — Adisa) у побережья Венесуэлы, сообщает CBS News со ссылкой на три источника, знакомых с операцией. По данным источников, операция началась утром в среду, вскоре после того как танкер вышел из венесуэльского порта. Операцию проводили с участием авианосца USS Gerald R. Ford, вертолетов, бойцов сил спецопераций, береговой охраны США и морской пехоты. Генпрокурор США Пэм Бонди опубликовала видео, где вооруженные сотрудники спускаются на палубу судна по канату с вертолета. По ее словам, США исполнили ордер на арест, поскольку танкер «использовался для перевозки подсанкционной нефти из Венесуэлы и Ирана». Согласно данным венесуэльской нефтяной компании PDVSA, с 2021 по 2022 год судно перевозило нефть в Азию.

Эти действия привели к резкому обострению напряженности между Вашингтоном и Каракасом. Каракас в ответ назвал захват судна «бесстыдным ограблением и актом международного пиратства» и обещал обратиться в международные инстанции. На вопрос о дальнейшей судьбе нефти президент США Дональд Трамп сказал: «Мы ее оставим себе».

По данным Минфина США, The Skipper был внесен в санкционные списки еще в 2022 году за участие в крупной сети поставок нефти, которая помогала финансировать Корпус стражей исламской революции Ирана и группировку «Хезболла». По версии OFAC, участники схемы смешивали иранскую нефть с сырьем другого происхождения в порту Шарджа (ОАЭ), после чего продавали под поддельными документами. В схеме участвовали 17 компаний и 11 танкеров. Минфин США указывал, что Adisa входит в группу судов, контролируемых нефтяным магнатом Виктором Артемовым. Он, по данным украинского издания Espreso, является украинцем и родился в Донецке. По данным Вашингтона, связанные с ним фирмы могли участвовать в перевозке сырья из Венесуэлы и России, а также в поставках топлива в подконтрольную России «ДНР». Bloomberg фиксировал участие флота Артемова и в операциях по перевалке российской нефти в открытом море для сокрытия ее происхождения.

Захваченный танкер управляется зарегистрированной в Нигерии компанией Thomarose Global Ventures и принадлежит структуре, связанной с Артемовым. Судно длиной 333 метра, построенное в 2005 году под именем The Toyo, в момент ввода в эксплуатацию было одним из крупнейших танкеров в мире. Организация UANI, мониторящая обход санкционного режима, утверждает, что часть судов, связанных с Артемовым, перевозила венесуэльскую нефть, включая танкер Adisa.

Украинское издание Espreso называло Артемова одним из пионеров украинского топливного ритейла: с 1998 по 2006 год он возглавлял сеть АЗС «Альфа-Ойл» с 300 заправками. Затем он перебрался в Швейцарию, где создал компанию Ava Petroleum Services вместе с гражданином Германии Виталием Вайнштейном и гражданином Швейцарии Грегорио Фаццоне. Вайнштейн ранее входил в группу помощников украинского депутата Александра Грановского, которого Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал по подозрению в организации коррупционных схем.

В 2019 году СБУ открыло уголовное производство, в котором компания Артемова фигурировала как структура, потенциально причастная к незаконным поставкам топлива для «Минобороны ДНР». Суд указывал, что деятельность могла вестись через «Альфа Энерджи», «Украинскую топливную компанию Днепр» и Ava Petroleum Services.

