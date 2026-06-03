Новый премьер-министр Латвии хочет остановить почти всю торговлю с Беларусью 3.06.2026, 22:28

Андрис Кульбергс

Фото: Andris Kulbergs / Facebook

Подробности.

Новый премьер-министр Латвии Андрис Кульбергс «железно настаивает» на том, что страна должна приостановить экономические связи с Россией и Беларусью, пишет Delfi.

Недавно в Латвии на фоне инцидентов с украинскими БПЛА сменилось правительство. Новым премьер-министром 28 мая стал Андрис Кульбергс. На пресс-конференции 2 июня он заявил, что настаивает на прекращении экономических связей Латвии со странами-агрессорами.

«Это ненужная зависимость, которая только ухудшает ситуацию», — сказал Кулбергс.

Он поручит министру иностранных дел Байбе Браже найти решение для его реализации в координации с Европейским союзом.

При этом Кулбергс признал, что экспортные ограничения могут не распространяться на фармацевтическую промышленность. По его мнению, эта важная для страны отрасль не может быстро переориентироваться на другие рынки, хотя у компаний сектора и есть планы это сделать.

«Это важнейшие компании, обладающие производственными мощностями и опытом. Они также имеют решающее значение для нашей обороны, и эти возможности необходимо защищать», — пояснил премьер-министр.

Напомним, в Латвию из Беларуси регулярно устремляются потоки мигрантов. Так, за прошедшие сутки пограничники зафиксировали 72 попытки незаконного проникновения через белорусско-латвийскую границу. С начала года предотвращено более 4500 попыток прорыва.

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