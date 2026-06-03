Зеленский ответил, специально ли ударили по Питеру во время начала ПМЭФ 3.06.2026, 22:39

Владимир Зеленский

Фото: Getty Images

Президент Украины назвал удары справедливыми.

Президент Украины Владимир Зеленский не связывает новый украинский удар по целям в Санкт-Петербурге с предстоящим визитом российского диктатора Владимира Путина на экономический форум в этом городе. Об этом украинский руководитель рассказал во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Киеве.

«Честно говоря, я, ну, не слежу, у меня нет программки, куда Путин едет в какой день. Мы отвечаем на удары по Украине «, – указал президент.

Зато он назвал удары по РФ справедливыми, напомнив, что оккупанты осуществили массированную атаку по Украине с 1 на 2 июня.

Глава государства подчеркнул, что Украина отвечает РФ исключительно ударами по нефтеперерабатывающим заводам или военным объектам.

«[Россияне] должны знать: если они будут применять против нас дроны и ракеты – мы будем делать то же самое. И вопрос во времени, когда мы сможем увеличить массированность наших ответов», – подытожил глава государства.

В ночь на 3 июня Украина осуществила новые удары по РФ, в частности, и по Санкт-Петербургу, где в этот же день стартовал ежегодный международный экономический форум (ПМЭФ). Участие Путина в мероприятии ожидается 5 июня.

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