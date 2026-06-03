Малофеев и Дугин показали Путину сценарий поражения в войне с Украиной 3.06.2026, 22:54

Прокремлевские олигарх и идеолог предрекли колонизацию России.

Прокремлевский олигарх Константин Малофеев и прокремлевский идеолог Александр Дугин во время ПМЭФ в Санкт-Петербурге, участие в котором принимает и российский диктатор Владимир Путин, представили несколько сценариев будущего России, в том числе вариант с поражением в войне с Украиной и колонизацией РФ.

Согласно этому варианту, к 2036 году Украина станет членом НАТО, а Москва проиграет в войне и столкнется с дальнейшим ухудшением отношений с Западом и сокращением влияния на постсоветском пространстве.

При таком развитии событий государства, традиционно ориентирующиеся на Россию, займут выжидательную позицию, а вокруг российских границ могут возникнуть новые очаги напряженности. В частности, упоминаются оккупированные Россией Южная Осетия и Приднестровье.

В долгосрочной перспективе этот сценарий предполагает еще более серьезные последствия для Москвы.

В нем говорится, что Россия может столкнуться с потерей части суверенных возможностей и оказаться на периферии новой мировой системы, где ключевые решения будут принимать другие центры силы. Более того, в 2050 году Россия может быть колонизирована.

В то же время прокремлевские идеологи представили и так называемый «хороший» сценарий для Москвы. Он предусматривает значительное расширение российского влияния и победу в идеологическом противостоянии с Западом.

В рамках этого прогноза путинские идеологи мечтают о захвате ряда украинских территорий, включая Киев, Одессу и Харьков, превращении Украины в подконтрольное Кремлю государство, ослаблении европейских институтов и усилении роли Москвы, в том числе путем формирования к 2050 году «собственного макрорегиона в Евразии».

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