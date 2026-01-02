Астрономы приблизились к разгадке 18-летней тайны 1 2.01.2026, 14:13

Речь идет про загадочное излучение из космоса.

Астрономы приблизились к разгадке тайны одного из самых странных высокоэнергетических объектов в нашей галактике Млечный Путь. С помощью наземного телескопа VERITAS ученые повторно изучили HESS J1857+026, загадочный источник гамма-излучения, обнаруженный 18 лет назад.

Новые данные приближают к пониманию того, что является источником этого излучения. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Daily Galaxy (перевод - «Фокус»).

В 2008 году астрономы обнаружили HESS J1857+026 — источник гамма-излучения очень высоких энергий. Но такие объекты до сих пор плохо изучены. Хотя многие подобные источники связаны с квазарами (яркие объекты, создаваемые сверхмассивным черными дырами) или двойными системами нейтронных звезд (плотное ядро умершей массивной звезды), этот источник гамма-излучения не похож на другие.

Несмотря на то, что он расположен вблизи пульсара PSR J1856+0245 (разновидность нейтронной звезды) астрономы не смогли точно определить, является HESS J1857+026 как-то связан с этим объектом. Астрономы в течение почти 20 лет пытались понять, связано ли загадочное гамма-излучение с пульсаром или оно имеет совершенно другой источник.

С помощью телескопа VERITAS, который предназначен для обнаружения гамма-излучения с энергией от 100 ГэВ до более чем 30 ТэВ, астрономы провели новое исследование HESS J1857+026.

Оказалось, что самый сильный центр излучения смещен относительно местоположения близлежащего пульсара. Это пространственное смещение подтверждает давнюю гипотезу: гамма-излучение может исходить не непосредственно от самого пульсара, а от туманности пульсарного ветра, облака высокоэнергетических частиц, выдуваемых магнитным полем пульсара.

Также астрономы обнаружили северный компонент в профиле излучения. Эта структура появляется только при энергиях выше 1 ТэВ и может означать одно из двух: либо в этой области существует второй, отдельный источник гамма-излучения, либо область излучения HESS J1857+026 больше и сложнее, чем считалось ранее.

Это снова указывает на возможный сценарий с туманностью пульсарного ветра, но более протяженной и медленно развивающейся, чем обычно предсказывают модели.

Несмотря на достигнутый прогресс, исследование не разрешает спор об истинной природе HESS J1857+026. Хотя гипотеза о туманности пульсарного ветра остается главной, может быть существует совершенно новый класс источников гамма-излучения в космосе.

