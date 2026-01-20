На Чернобыльской АЭС отключилось все внешнее электроснабжение 1 20.01.2026, 15:22

4,266

Сеть была повреждена в результате российских обстрелов.

Чернобыльская АЭС в Украине, место крупнейшей в мире гражданской ядерной катастрофы, во вторник 20 января потеряла все внешнее электроснабжение из-за масштабной военной активности, сообщило Постоянное представительство Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

МАГАТЭ отметило, что несколько украинских электрических подстанций, жизненно важных для ядерной безопасности, были повреждены в результате военных действий, а линии электропередач к некоторым другим атомным станциям также пострадали.

Россия во вторник рано утром начала комбинированную атаку с использованием дронов и ракет по Украине, что привело к отключению электричества и тепла в тысячах квартир в Киеве на фоне морозной погоды, сообщили украинские власти. Эти удары стали очередным проявлением агрессии Путина, и подчеркивают опасность, которую российские военные действия представляют не только для гражданской инфраструктуры, но и для критически важной ядерной безопасности в Европе.

Эксперты и украинские власти предупреждают, что отключение электроснабжения на ЧАЭС может создать серьезные риски для эксплуатации станции, включая систему охлаждения реакторов и хранилищ радиоактивных отходов. Многие страны и международные организации призывают Москву прекратить обстрелы и обеспечить безопасность украинских атомных объектов, напоминая, что любая случайная ошибка или повреждение на ЧАЭС может иметь катастрофические последствия не только для Украины, но и для всего континента.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com