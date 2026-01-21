Жители Латинской Америки одобряют захват Мадуро
- 21.01.2026, 16:12
Многие жители региона пострадали от венесуэльской диктатуры.
Реакция на рейд США по задержанию диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро в Латинской Америке оказалась неожиданно позитивной. Опросы показывают, что большинство жителей региона поддержали операцию, отдавая предпочтение прагматизму над идеологией, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).
В Аргентине новости о задержании Мадуро вызвали оживление в школьных чатах, а в Буэнос-Айресе утром 3 января прозвучали автомобильные гудки в честь события. В Колумбии жители обсуждали, что делать, если следующим окажутся они, а в Эквадоре учителя приостанавливали уроки для обсуждения рейда.
По данным нескольких опросов, захват поддержали 74% перуанцев, 63% чилийцев, а также большинство жителей Колумбии, Бразилии, Аргентины и Панамы. В Мексике мнения разделились, отчасти из-за сильной левой оппозиции. Лидеры региона старались не создавать конфронтацию с США, а на уровне населения левым партиям сложно было мобилизовать протесты против свержения Мадуро.
Многие жители региона негативно относятся к режиму Мадуро и страдали от последствий его правления, включая миграцию миллионов венесуэльцев в соседние страны. «Международное право и империализм — это дискурс элиты. Люди выбирают то, что реально может изменить ситуацию», — отметила Марта Лагос, основатель Latinobarómetro.
Даже в странах с сильной левой оппозицией акция США вызвала смешанные чувства: поддержка рейда сочеталась с критикой методов. В Аргентине левым партиям удалось собрать лишь небольшую демонстрацию у посольства США.
Многие жители региона считают, что любые меры, направленные на прекращение экономического и гуманитарного кризиса, включая внешнее вмешательство, оправданы. «Люди не любят вторжения США, но еще больше они боятся экономических и гуманитарных катастроф», — сказал чилийский политолог Патрисио Навиа.