ВСУ уничтожили пять единиц техники российских оккупантов на Купянском направлении 21.01.2026, 20:36

2,130

Видео.

Бойцы 116-й отдельной механизированной бригады поразили дронами 5 единиц техники оккупантов на Купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты во время боевых вылетов обнаружили и разбили технику, которая двигалась по заснеженной местности в зоне ответственности бригады.

В частности, уничтожено:

1 самоходную артиллерийскую установку;

1 склад боекомплекта;

2 автомобиля;

1 БПЛА «Молния».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com