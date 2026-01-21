ВСУ уничтожили пять единиц техники российских оккупантов на Купянском направлении
- 21.01.2026, 20:36
- 2,130
Видео.
Бойцы 116-й отдельной механизированной бригады поразили дронами 5 единиц техники оккупантов на Купянском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты во время боевых вылетов обнаружили и разбили технику, которая двигалась по заснеженной местности в зоне ответственности бригады.
В частности, уничтожено:
1 самоходную артиллерийскую установку;
1 склад боекомплекта;
2 автомобиля;
1 БПЛА «Молния».