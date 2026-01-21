закрыть
30 апреля 2026, четверг, 17:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ уничтожили пять единиц техники российских оккупантов на Купянском направлении

  • 21.01.2026, 20:36
  • 2,130
ВСУ уничтожили пять единиц техники российских оккупантов на Купянском направлении

Видео.

Бойцы 116-й отдельной механизированной бригады поразили дронами 5 единиц техники оккупантов на Купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты во время боевых вылетов обнаружили и разбили технику, которая двигалась по заснеженной местности в зоне ответственности бригады.

В частности, уничтожено:

1 самоходную артиллерийскую установку;

1 склад боекомплекта;

2 автомобиля;

1 БПЛА «Молния».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

