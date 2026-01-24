Зять Медведчука погрузил столицу Северного флота РФ во тьму 8 24.01.2026, 19:12

Появились новые подробности блэкаута в Мурманске и Североморске.

Полный блэкаут, отключение тепла и горячей воды – так выглядит реальность в Североморске и Мурманске, где окончательно рухнула коммунальная инфраструктура.

Североморск – главная база Северного флота России – полностью остался без электроснабжения. Город погрузился в темноту вечером, когда сначала свет пропал в отдельных районах, а затем отключение охватило весь населенный пункт.

Вскоре аналогичные перебои начались в соседних населенных пунктах Сафоново и Росляково, где также расположены объекты Северного морского флота. После этого электроэнергия стала поэтапно исчезать и в Мурманске – областном центре.

Об этом пишет российский проект «ВЧК ОГПУ» на своей странице в соцсети X.

Почти одновременно с отключением электричества в домах пропало отопление. Власти были вынуждены экстренно начать слив воды из систем теплоснабжения, чтобы предотвратить замерзание и разрыв труб в условиях отрицательных температур.

По данным источников, без света остались даже объекты критической инфраструктуры, что официально признали и в Следственном комитете РФ.

Изначально жителям объясняли происходящее неблагоприятной погодой. В качестве доказательства публиковались видео с одной поврежденной опорой линии электропередачи.

Однако по мере расширения масштабов отключений стало очевидно, что речь идет не о локальной аварии. Объем произошедшего указывает на системный сбой, вызванный критическим износом инфраструктуры, которая, по словам местных жителей, давала сбои на протяжении последних двух–трех лет.

Проблемы в Североморске накапливались годами. Только в декабре без горячей воды и отопления остались 111 жилых домов и 9 социальных объектов города. В январе аналогичная ситуация произошла в поселке Сафоново, а затем перебои с электричеством стали фиксироваться регулярно. 9 января в Североморске уже происходило ночное отключение электроснабжения.

Позднее проблемы распространились и на Кольский район. Для местных жителей было очевидно, что система находится на грани полного коллапса. «В последний месяц там просто катастрофа», – описывают ситуацию в городе. В материале отмечается, что причина произошедшего – масштабная коррупция.

Местные жители и источники указывают, что значительная часть средств, выделявшихся на модернизацию коммунальной инфраструктуры, была похищена, а реальные работы либо не проводились, либо имели формальный характер.

«Просто губернатор Мурманской области Андрей Чибис полностью уничтожил ЖКХ региона – все деньги похищены в результате гигантской коррупции», – говорится в материале.

Проект также отмечает, что губернатор тратит огромные деньги на кампанию по замалчиванию катастрофической ситуации в регионе в российских федеральных СМИ.

Впрочем, масштаб катастрофы настолько велик, что полностью игнорировать ситуацию в регионе в СМИ не удается. Некоторые издания РФ все же публикуют материалы на эту тему.

Сам Чибис обвинил во всем «Россети», возглавляемые Андреем Рюминым, зятем бывшего депутата Верховной Рады Украины Виктора Медведчука.

В Следственном комитете, в свою очередь, возбудили дело о халатности и в пресс-релизе указали, что "Россети" не приняли меры по содержанию линий электропередач.

«Никто и не сомневается, что возглавляемые зятем Виктора Медведчука Андреем Рюминым «Россети» коррупционная клоака с гигантскими объемами хищений. Но и сам Чибис не лучше», – пишет «ВЧК ОГПУ».

