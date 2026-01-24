На главной базе Северного флота России произошло ЧП 15 24.01.2026, 13:48

Оно затронуло всю Мурманскую область.

В закрытом городе Североморск Мурманской области, где находится главная военно-морская база Северного флота РФ, вследствие обрушения пяти опор ЛЭП на линиях «Россетей» отключилось электричество, военные суда перевели на аварийные генераторы.

«Работаем в связке с РЭС «Североморский» и Северным флотом. Для высвобождения мощностей отключено уличное освещение, корабли переведены на автономный режим энергообеспечения», — сообщил утром 24 января глава города Владимир Евменьков. Он также призвал горожан «максимально снизить электропотребление в квартирах» на период проведения ремонтных работ.

Блэкаут также произошел в Мурманске, сообщал вечером в пятницу губернатор региона Андрей Чибис, который созвал заседание оперативного штаба. По его распоряжению в области был введен режим повышенной готовности при ЧС. Утром в субботу глава региона заявил, что из-за «серьезного повреждения пяти опор» энергоснабжение смогут восстановить не раньше чем через сутки. Он попросил жителей «отнестись с пониманием» к возникшим трудностям и по возможности ограничить использование электроприборов и техники.

Вследствие отключения питания в обоих городах также имеют место перебои с подачей отопления и горячей воды, следует из сообщений властей. По данным Евменькова, это, в частности, затронуло жителей поселков Сафоново, Сафоново-1 и микрорайона Кортик в Североморске — там останавливались котельные. В ряде городских школ, детсадов и в двух домах культуры открыты пункты обогрева.

В «Россетях» сообщили, что к обрушению опор привели снегопад, шквалистый ветер, а также изморозь на проводах и самих сооружениях. «В течение ночи электроснабжение части обесточенных потребителей удалось восстановить, в том числе социально значимых объектов, с привлечением резервных источников. Продолжается монтаж конструкций для замены поврежденных опор ЛЭП», — заявили в компании. До этого Чибис отчитывался о доставке новых опор из Ленобласти и Карелии.

По факту масштабного блэкаута в населенных пунктах Мурманской области возбуждено уголовное дело по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), сообщили в региональном управлении СК РФ.

В пункте базирования Североморск размещена 43-я дивизия ракетных кораблей и несколько бригад ВМФ. В их состав входят в том числе тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», а также несколько эсминцев, фрегатов и больших противолодочных кораблей.

