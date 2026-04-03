В РФ дроны ударили по заводу топлива и взрывчатки для «Искандеров» 2 3.04.2026, 11:09

5,772

Новые детали атаки на Ленинградскую область.

В ночь на 3 апреля в Ленинградской области Российской Федерации, вплотную к Санкт-Петербургу, прогремели взрывы в поселке имени Морозова, в котором расположен завод, причастный к изготовлению «Искандеров», сообщает «Фокус» со ссылкой на росСМИ. Губернатор подтвердил атаку дронов. Какие важные стратегические объекты РФ могли попасть под удар?

Дроны угрожали промышленной зоне федерального предприятия «Завод имени Морозова» и «Морозовского химического завода», говорится в заметке в Telegram-канале росСМИ Astra. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в 2 часа ночи заявил, что предупредил, что в регионе планируют замедлить Интернет, а в 4 часа — что над регионом сбили четыре БПЛА.

В 5 часов российский чиновник уточнил, что речь идет не о четырех, а о семи беспилотниках. По его словам, дроны сбили средства ПВО, но обломки упали на территории якобы неработающего предприятия. Зона поражения — Всеволжский район, говорится в заметке. РосСМИ добавило, что речь идет о территории завода по изготовлению взрывчатки. Дрозденко написал, что пострадали два человека: других деталей не приводил, но в следующем сообщении рассказал о планах на развитие Морского порта Усть-Луги.

Взрывы в РФ — детали атаки дронов 3 апреля

Федеральное государственное унитарное предприятие «Завод имени Морозова» — российское предприятие в поселке Морозова, которое занимается изготовлением топлива для баллистических ракет «Искандер» ВС РФ, пороха, тола, толуола, взрывчатки. Мощность производства — 400 тонн продукции в сутки.

АО «Морозовский химический завод» — предприятие в Ленинградской области РФ, которому почти сотня лет и которое отделилось от ФГУП. Во времена СССР оно специализировалось на изготовлении пороха, во времена РФ — на производстве антикоррозионных покрытий («Армокот») и огнеупорных покрытий («Армофайер»). Как написали профильные росСМИ, продукция, среди прочего, используется для ВПК РФ и также для нефтегазовой отрасли и металлургии.

Украинское командование пока не подтвердило атаку на стратегический объект РФ на расстоянии 800 км от Украины.

Минобороны РФ отчиталось об отражении атаки дронов в ночь на 3 апреля. Согласно данным российского командования, насчитали 192 БпЛА, которые, среди прочего, добрались до 16 регионов: Ленинградская область не упоминается.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com