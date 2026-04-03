«Белорусская армия продержится две недели» 22 3.04.2026, 11:06

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К большой войне она не готова.

Украинский военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в интервью сайту Charter97.org оценил состояние белорусской армии:

— Белорусская армия — это примерно 15 тысяч солдат более-менее боеспособных подразделений. Вот что такое белорусская армия.

Если мы говорим о какой-то большой войне, даже об операции против Украины, это где-то на две недели активных наступательных боевых действий.

Мы видим, какие потери несут российские войска. Причем у них наступления происходят малыми тактическими группами, довольно-таки медленное, ползучие, и то они теряют в сутки где-то тысячу и даже более личного состава. А если мы говорим о некоем вторжении, интервенции, то это более активные действия — колоннами, как полагается. В составе российских войск у белорусской армии будет более длительная выживаемость. Если это будет какое-то самостоятельное направление, самостоятельный удар, то это где-то две недели.

— Может ли Путин снова использовать территорию Беларуси для удара по Украине с севера?

— Сейчас этот вариант нереален. В нынешних условиях, исходя из того, что мы видим, тех событий, которые происходят на территории Беларуси, того контингента, который там сконцентрирован, это совершенно нереальный план. Точно так же, как для вторжения в Польшу или ту же самую Литву, России необходимо будет еще собрать на территории Беларуси несколько десятков тысяч личного состава. Хотя бы тысяч восемьдесят или сто.

Россия может это сделать, но для этого ей понадобится где-то минимум полгода. Минимум полгода она будет это все концентрировать, свозить, размещать, готовить соответствующие логистические возможности на территории самой Беларуси. Но, опять-таки, это невозможно сделать незаметно.

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