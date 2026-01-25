3 мая 2026, воскресенье, 0:23
Иран теряет больше $20 млн в день из-за отключения интернета

4
  • 25.01.2026, 21:31
  • 3,004
Власти страны отключают интернет из-за протестов.

Отключение интернета иранскими властями для подавления протестов в стране дорого обошлось экономике страны. Как сообщает Turkiye Today, ссылаясь на данные Иранской организации специалистов в области компьютерной инженерии и информационных технологий, одни прямые убытки от блэкаута уже превысили $370 млн.

По подсчетам отраслевой группы, экономика Ирана ежедневно теряет по 20–30 трлн риалов ($20,6 млн) только из-за неработающих цифровых банковских систем, перебоев в торговле и невозможности бизнеса работать в штатном режиме. Сумма уже понесенных убытков не учитывает косвенные последствия, такие как снижение доверия инвесторов, падение в рейтингах глобальной конкурентоспособности, отток капитала и ускорение «утечки мозгов», говорится в докладе.

Иранские власти отключили интернет 8 января, вскоре после того как по всей стране вспыхнули протесты против действующего режима, коррупции и ухудшающихся экономических условий. Накануне глава иранской национальной телекоммуникационной компании заявил, что доступ в интернет будет восстановлен «сегодня или завтра». А Верховный совет национальной безопасности якобы одобрил восстановление связи.

Однако, как сообщает НПО NetBlocks, связь в Иране так и не была восстановлена, а блэкаут продолжается уже более 400 часов. Доступ в интернет появился только у некоторых граждан Ирана, при этом только к ограниченному списку интернет-ресурсов, одобренному властями. «А кратковременные скачки в подключении создают ложное впечатление о более широком восстановлении связи»,— пишет NetBlocks.

