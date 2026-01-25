В Нью-Йорке и Вашингтоне закроют школы из-за непогоды

В Нью-Йорке и Вашингтоне закроют школы из-за непогоды1
- 25.01.2026, 21:40
Ученики перейдут на дистанционное обучение.
Власти Нью-Йорка заявили, что в понедельник, 26 января, в городе будут закрыты школы из-за экстремальных погодных условий. Об этом сообщается на сайте правительства города.
«Переход к дистанционному обучению затронет около 500 тыс. учащихся в более чем 1100 школах», — говорится в публикации.
По словам мэра города Зохрана Мамдани, из-за непогоды условия в Нью-Йорке становятся опасными, поэтому закрытие школ является необходимым шагом для обеспечения безопасности людей.
Также десятки школ будут закрыты из-за погодных условий в Вашингтоне.
25 января сообщалось, что в США на фоне снежной бури отменили более 10 тыс. рейсов.