В Нью-Йорке и Вашингтоне закроют школы из-за непогоды 1 25.01.2026, 21:40

2,378

Ученики перейдут на дистанционное обучение.

Власти Нью-Йорка заявили, что в понедельник, 26 января, в городе будут закрыты школы из-за экстремальных погодных условий. Об этом сообщается на сайте правительства города.

«Переход к дистанционному обучению затронет около 500 тыс. учащихся в более чем 1100 школах», — говорится в публикации.

По словам мэра города Зохрана Мамдани, из-за непогоды условия в Нью-Йорке становятся опасными, поэтому закрытие школ является необходимым шагом для обеспечения безопасности людей.

Также десятки школ будут закрыты из-за погодных условий в Вашингтоне.

25 января сообщалось, что в США на фоне снежной бури отменили более 10 тыс. рейсов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com