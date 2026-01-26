Как Трамп может ударить по иранскому режиму 26.01.2026, 17:55

2,530

Дональд Трамп

От экономического давления до устранения верховного лидера.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «внимательно следит за Ираном», комментируя передвижение американской авианосной ударной группы во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln в сторону Персидского залива. Корабли за последнюю неделю прошли из Южно-Китайского моря и приблизились к региону на фоне массовых антиправительственных протестов в Иране и сообщений о жестких действиях сил безопасности против демонстрантов, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Ранее Трамп пообещал, что Соединенные Штаты «придут на помощь» иранскому народу. Это вызвало вопросы о том, может ли усиление военного присутствия стать прелюдией к ударам по иранскому режиму. Эксперты отмечают, что США оказались в нетипичной ситуации, ранее Вашингтон не наносил прямых ударов по Ирану с целью повлиять на внутреннюю политическую ситуацию.

По словам Нейта Суонсона, бывшего директора по Ирану в Совете национальной безопасности США, у администрации Трампа есть несколько возможных вариантов действий. Среди них — символические удары по военным или ракетным объектам, которые продемонстрировали бы решимость Вашингтона, но вряд ли напрямую помогли бы протестующим. Другой сценарий — удары по структурам безопасности, включая Корпус стражей исламской революции и силы «Басидж», а также кибератаки. Однако даже такие действия, по мнению экспертов, вряд ли изменят поведение режима, учитывая масштаб иранского силового аппарата.

Обсуждаются и более рискованные варианты — атаки на экономическую инфраструктуру, включая нефтяные и газовые объекты, что могло бы усилить давление на иранское руководство, но также повлияло бы на мировые энергетические рынки. Наиболее радикальный сценарий — удар по верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи — рассматривается как крайне опасный и способный привести к непредсказуемым последствиям и полномасштабной эскалации.

Эксперты скептически оценивают вероятность того, что американские удары напрямую помогут протестующим. Исторические параллели показывают, что подобные действия могут как вдохновить протестное движение, так и привести к еще более жестоким репрессиям. При этом размещение американских сухопутных войск в Иране США практически исключили.

Присутствие авианосца, по мнению аналитиков, выполняет двойную функцию — сдерживание возможных ответных шагов Ирана и усиление переговорной позиции США. Ожидается, что Тегеран будет реагировать на действия Вашингтона соразмерно, избегая неконтролируемой эскалации, однако риск дальнейшего обострения остается высоким.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com