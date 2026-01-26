Как Трамп может ударить по иранскому режиму
- 26.01.2026, 17:55
От экономического давления до устранения верховного лидера.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «внимательно следит за Ираном», комментируя передвижение американской авианосной ударной группы во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln в сторону Персидского залива. Корабли за последнюю неделю прошли из Южно-Китайского моря и приблизились к региону на фоне массовых антиправительственных протестов в Иране и сообщений о жестких действиях сил безопасности против демонстрантов, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).
Ранее Трамп пообещал, что Соединенные Штаты «придут на помощь» иранскому народу. Это вызвало вопросы о том, может ли усиление военного присутствия стать прелюдией к ударам по иранскому режиму. Эксперты отмечают, что США оказались в нетипичной ситуации, ранее Вашингтон не наносил прямых ударов по Ирану с целью повлиять на внутреннюю политическую ситуацию.
По словам Нейта Суонсона, бывшего директора по Ирану в Совете национальной безопасности США, у администрации Трампа есть несколько возможных вариантов действий. Среди них — символические удары по военным или ракетным объектам, которые продемонстрировали бы решимость Вашингтона, но вряд ли напрямую помогли бы протестующим. Другой сценарий — удары по структурам безопасности, включая Корпус стражей исламской революции и силы «Басидж», а также кибератаки. Однако даже такие действия, по мнению экспертов, вряд ли изменят поведение режима, учитывая масштаб иранского силового аппарата.
Обсуждаются и более рискованные варианты — атаки на экономическую инфраструктуру, включая нефтяные и газовые объекты, что могло бы усилить давление на иранское руководство, но также повлияло бы на мировые энергетические рынки. Наиболее радикальный сценарий — удар по верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи — рассматривается как крайне опасный и способный привести к непредсказуемым последствиям и полномасштабной эскалации.
Эксперты скептически оценивают вероятность того, что американские удары напрямую помогут протестующим. Исторические параллели показывают, что подобные действия могут как вдохновить протестное движение, так и привести к еще более жестоким репрессиям. При этом размещение американских сухопутных войск в Иране США практически исключили.
Присутствие авианосца, по мнению аналитиков, выполняет двойную функцию — сдерживание возможных ответных шагов Ирана и усиление переговорной позиции США. Ожидается, что Тегеран будет реагировать на действия Вашингтона соразмерно, избегая неконтролируемой эскалации, однако риск дальнейшего обострения остается высоким.