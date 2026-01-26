Как Трамп может ударить по иранскому режиму

  • 26.01.2026, 17:55
Как Трамп может ударить по иранскому режиму
Дональд Трамп

От экономического давления до устранения верховного лидера.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «внимательно следит за Ираном», комментируя передвижение американской авианосной ударной группы во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln в сторону Персидского залива. Корабли за последнюю неделю прошли из Южно-Китайского моря и приблизились к региону на фоне массовых антиправительственных протестов в Иране и сообщений о жестких действиях сил безопасности против демонстрантов, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Ранее Трамп пообещал, что Соединенные Штаты «придут на помощь» иранскому народу. Это вызвало вопросы о том, может ли усиление военного присутствия стать прелюдией к ударам по иранскому режиму. Эксперты отмечают, что США оказались в нетипичной ситуации, ранее Вашингтон не наносил прямых ударов по Ирану с целью повлиять на внутреннюю политическую ситуацию.

По словам Нейта Суонсона, бывшего директора по Ирану в Совете национальной безопасности США, у администрации Трампа есть несколько возможных вариантов действий. Среди них — символические удары по военным или ракетным объектам, которые продемонстрировали бы решимость Вашингтона, но вряд ли напрямую помогли бы протестующим. Другой сценарий — удары по структурам безопасности, включая Корпус стражей исламской революции и силы «Басидж», а также кибератаки. Однако даже такие действия, по мнению экспертов, вряд ли изменят поведение режима, учитывая масштаб иранского силового аппарата.

Обсуждаются и более рискованные варианты — атаки на экономическую инфраструктуру, включая нефтяные и газовые объекты, что могло бы усилить давление на иранское руководство, но также повлияло бы на мировые энергетические рынки. Наиболее радикальный сценарий — удар по верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи — рассматривается как крайне опасный и способный привести к непредсказуемым последствиям и полномасштабной эскалации.

Эксперты скептически оценивают вероятность того, что американские удары напрямую помогут протестующим. Исторические параллели показывают, что подобные действия могут как вдохновить протестное движение, так и привести к еще более жестоким репрессиям. При этом размещение американских сухопутных войск в Иране США практически исключили.

Присутствие авианосца, по мнению аналитиков, выполняет двойную функцию — сдерживание возможных ответных шагов Ирана и усиление переговорной позиции США. Ожидается, что Тегеран будет реагировать на действия Вашингтона соразмерно, избегая неконтролируемой эскалации, однако риск дальнейшего обострения остается высоким.

