4 мая 2026, понедельник, 20:22
Трамп: Я не знал во время предвыборной гонки, что в мире было восемь войн

  • 27.01.2026, 19:35
Президент США заявил, что после возвращения в Белый дом он завершил все эти конфликты.

Президент США Дональд Трамп до своего переизбрания не знал о существовании войн, о завершении которых он объявил после возвращения к власти. Об этом он заявил в интервью радиошоу Sid & Friends на WABC.

«Я не знал во время предвыборной гонки, что было восемь войн. Я даже не задумывался об этом, но в итоге завершил восемь войн», — сказал Трамп.

Он также высказал мнение, что ни у кого из предыдущих президентов США не было такого первого года на посту главы государства. Американский лидер добавил, что его администрация, в частности, добилась крупнейшего в истории снижения налогов и бюрократии.

На форуме в Давосе Трамп заявлял, что разрешает в среднем по одному конфликту в месяц. Конфликты, о завершении которых он говорил: Израиль и ХАМАС, Израиль и Иран, Армения и Азербайджан, Индия и Пакистан, Сербия и Косово, Демократическая Республика Конго и Руанда, Камбоджа и Таиланд, Египет и Эфиопия. Помимо этого, он планирует остановить девятую войну — конфликт в Йемене.

