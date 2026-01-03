закрыть
Президент Колумбии заявил о ракетном обстреле Венесуэлы

  • 3.01.2026, 11:29
Президент Колумбии заявил о ракетном обстреле Венесуэлы
Густаво Петро

И призвал немедленно созвать заседание Совета Безопасности ООН.

Президент Колумбии Густаво Петро заявил в Х, что Венесуэла подверглась ракетному обстрелу. Он призвал немедленно созвать заседание Совета Безопасности ООН.

— Каракас прямо сейчас подвергается нападению. Предупредите весь мир: Венесуэла подверглась нападению! Они ведут ракетный обстрел. Организации американских государств и ООН необходимо немедленно встретиться, — написал Петро в Х.

Позже он добавил, что необходимо немедленно созвать Совет Безопасности ООН «для установления международной законности агрессии против Венесуэлы».

Он также добавил, что на границе Колумбии и Венесуэлы введен оперативный план действий и приведены в готовность подразделение быстрого реагирования.

Напомним, в ночь с 2 на 3 января в Каракасе прогремела серия взрывов. Взрывы произошли на фоне заявления президента США Дональда Трампа, направившего в Карибский бассейн оперативную группу ВМС, о возможности наземных ударов по Венесуэле.

