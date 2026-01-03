CNN: Местонахождение Мадуро отслеживало ЦРУ
«Зеленый свет» для начала операции дал Трамп.
Президент США Дональд Трамп несколько дней назад дал зелёный свет на захват диктатора Николаса Мадуро, и операция была проведена подразделением «Дельта» армии США, сообщил CNN человек, знакомый с ситуацией.
Его местонахождение отслеживало ЦРУ, которому Трамп несколькими месяцами ранее дал разрешение на проведение тайной деятельности внутри Венесуэлы.
Мадуро был арестован, чтобы предстать перед судом в Соединённых Штатах, сказал источник.
В субботу утром, 3 января, его точное местонахождение оставалось неясным.