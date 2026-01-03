Трамп: Мадуро схвачен и вместе с женой вывезен из страны 55 3.01.2026, 12:40

18,426

Дональд Трамп

Американская военная операция увенчалась успехом.

Президент США Дональд Трамп объявил, что в результате операции американских сил в Каракасе правитель Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой схвачены и воздушным путем вывезены из страны.

Президент США Дональд Трамп уточнил, что правитель Венесуэлы Николас Мадуро захвачен после того, как США нанесли «масштабный удар» по стране.

«Соединенные Штаты Америки успешно провели масштабную ударную операцию против Венесуэлы и ее лидера, президента Николаса Мадуро, который вместе со своей женой был схвачен и воздушным путем вывезен из страны», - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

По словам главы Белого дома, пресс-конференция по текущей ситуации начнется 3 января в Мар-а-Лаго (штат Флорида) в 19.00 (по Минскому времени).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com