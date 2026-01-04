Маск обеспечит жителей Венесуэлы бесплатным интернетом

Маск обеспечит жителей Венесуэлы бесплатным интернетом3
И выразил поддержку венесуэльцам.
Компания Starlink (SpaceX), предоставляющая спутниковый интернет, объявила о временном бесплатном подключении для жителей Венесуэлы до 3 февраля. Сообщение об этом было опубликовано на платформе X 4 января.
Starlink пообещала обеспечить венесуэльцев стабильным широкополосным интернет-соединением.
Основатель SpaceX Илон Маск сделал репост этого сообщения и выразил поддержку народу Венесуэлы.
Напомним, что после американских ударов по Каракасу часть города осталась без электричества. В ночь на 3 января спецназ США — элитное подразделение «Дельта» — провёл операцию в столице Венесуэлы, задержав диктатора Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес, и вывез их из страны.
In support of the people of Venezuela 🇻🇪 https://t.co/JKxOFWsikP— Elon Musk (@elonmusk) January 4, 2026