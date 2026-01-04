Маск обеспечит жителей Венесуэлы бесплатным интернетом 3 4.01.2026, 20:24

Компания Starlink (SpaceX), предоставляющая спутниковый интернет, объявила о временном бесплатном подключении для жителей Венесуэлы до 3 февраля. Сообщение об этом было опубликовано на платформе X 4 января.

Starlink пообещала обеспечить венесуэльцев стабильным широкополосным интернет-соединением.

Основатель SpaceX Илон Маск сделал репост этого сообщения и выразил поддержку народу Венесуэлы.

Напомним, что после американских ударов по Каракасу часть города осталась без электричества. В ночь на 3 января спецназ США — элитное подразделение «Дельта» — провёл операцию в столице Венесуэлы, задержав диктатора Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес, и вывез их из страны.

In support of the people of Venezuela 🇻🇪 https://t.co/JKxOFWsikP — Elon Musk (@elonmusk) January 4, 2026

