Мадуро освистали на суде в Махеттене 1 6.01.2026, 13:30

2,888

Фото: Getty Images

На выходе из зала его встретил венесуэльский диссидент.

Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро впервые появился в федеральном суде Манхэттена, где ему и его супруге Силии Флорес предъявлены обвинения по делам о наркоторроризме и торговле наркотиками. Заседание стало символичным падением для политика, который еще несколько дней назад оставался у власти, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Мадуро вошел в зал суда скованный по рукам и ногам, улыбаясь и поздравляя сторонников с Новым годом. Однако уже в ходе слушаний он попытался заявить о своем статусе, назвав себя «президентом Венесуэлы» и «похищенным главой государства». Судья Элвин Хеллерстайн резко прервал его, потребовав лишь подтвердить имя. Судебный зал освистал Мадуро.

Во время выхода из зала Мадуро вступил в перепалку с венесуэльским диссидентом Педро Рохасом, который назвал его «нелегитимным президентом». В ответ Мадуро выкрикнул, что он «человек от Бога» и «военнопленный».

Мадуро и Флорес не признали вину. Суд назначил следующее заседание на 17 марта, ходатайств о залоге подано не было. Адвокаты экс-президента заявили о его иммунитете как главы суверенного государства и поставили под сомнение законность его задержания.

За пределами суда прошли акции как сторонников, так и противников Мадуро. Большинство присутствовавших в зале суда представителей венесуэльской диаспоры восприняли происходящее как исторический момент. «Мы ждали этого 25 лет. Сегодня Мадуро наконец отвечает за свои преступления», — заявил правозащитник Давид Карденас.

Мадуро содержится в федеральной тюрьме в Бруклине и остается под стражей в ожидании дальнейших судебных разбирательств.

