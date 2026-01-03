Мадуро и его жене предъявлены обвинения в США

Мадуро и его жене предъявлены обвинения в США6
3.01.2026, 16:00
- 3,364
Обвинение вынес Южный округ Нью-Йорка.
Против венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и его жены, Силии Флорес, выдвинули официальные обвинения. Им обоим инкриминируют заговор с целью наркотерроризма.
Об этом сообщила генпрокурор США Памела Бонди. Обвинение вынес Южный округ Нью-Йорка.
«Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес были предъявлены обвинения в Южном округе Нью-Йорка. Николасу Мадуро предъявлены обвинения в наркотерроризме, заговоре с целью ввоза кокаина, хранении оружия и взрывных устройств, а также в заговоре с целью завладения оружием и взрывными устройствами против США.
Вскоре они столкнутся со всей тяжестью гнева американского правосудия на американской земле в американских судах. От имени министерства юстиции США я хотела бы поблагодарить президента Трампа за то, что у него хватило смелости потребовать привлечения к ответственности [Мадуро], и огромное спасибо нашим храбрым военным, которые провели невероятную и весьма успешную миссию по поимке этих двух предполагаемых международных наркоторговцев», — заявила генпрокурор США Памела Бонди.
Напомним, сегодня, 3 января, Соединенные Штаты Америки нанесли серии ударов по столице Венесуэлы - Каракасе. В городе раздавались взрывы.
Позже президент США Дональд Трамп подтвердил, что США успешно провели масштабную операцию против Венесуэлы. Президент Николас Мадуро вместе со своей женой был схвачен и вывезен из страны.