Сенатор Грэм: За эти несколько дней мы увидели Америку в ее лучшем виде 7.01.2026, 2:31

Линдси Грэм

По его мнению, действия США в Венесуэле сгладили негативный фон после вывода войск из Афганистана.

Операция американских войск в Венесуэле убрала «неприятный осадок» после вывода армии из Афганистана. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм в эфире телеканала Fox News.

«Мы с позором ушли из Афганистана, побежденные террористами... Это напомнило события во Вьетнаме. За эти несколько дней мы увидели Америку в ее лучшем виде», — сказал Грэм.

Сенатор от штата Южная Каролина отметил бойцов и командиров, принимавших участие в захвате диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро и ударах по объектам на территории страны.

Американский президент Дональд Трамп называл выход войск США из Афганистана самым позорным моментом в истории.

