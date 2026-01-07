Сенатор Грэм: За эти несколько дней мы увидели Америку в ее лучшем виде
- 7.01.2026, 2:31
По его мнению, действия США в Венесуэле сгладили негативный фон после вывода войск из Афганистана.
Операция американских войск в Венесуэле убрала «неприятный осадок» после вывода армии из Афганистана. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм в эфире телеканала Fox News.
«Мы с позором ушли из Афганистана, побежденные террористами... Это напомнило события во Вьетнаме. За эти несколько дней мы увидели Америку в ее лучшем виде», — сказал Грэм.
Сенатор от штата Южная Каролина отметил бойцов и командиров, принимавших участие в захвате диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро и ударах по объектам на территории страны.
Американский президент Дональд Трамп называл выход войск США из Афганистана самым позорным моментом в истории.