Владельцем захваченного американцами танкера Marinera оказался бизнесмен из оккупированного Крыма 8.01.2026, 13:13

2,042

Его компания была зарегистрирована в Рязани всего полгода назад.

Захваченный Европейским командованием Вооруженных сил США нефтяной танкер Marinera (прошлое название — Bella 1) принадлежит российской компании «Буревестмарин». Ее директор и единственный владелец — предприниматель из аннексированного Крыма Илья Бугай, следует из данных Глобальной интегрированной системы судоходной информации Международной морской организации (ИМО) и ЕГРЮЛ, с которыми ознакомилась «Новая газета Европа».

Его компания была зарегистрирована в Рязани всего полгода назад. Впрочем, похоже, что она действительно вела деятельность по морским перевозкам. На сайтах по поиску работы можно найти несколько опубликованных в 2025 году вакансий компании, связанных с судоходством.

С 2018 года Бугай также занимает пост гендиректора в компании «Руснефтехимторг», которая занимается торговлей нефтепродуктами. В 2020 году компания заработала 4 млрд рублей, потом выручка сильно сократилась, и в 2024 году (последние доступные данные) компания получила убытки.

Согласно информации из его соцсетей, в 2008 году Бугай закончил Крымский федеральный университет, а сейчас проживает в Москве.

Захват Marinera

7 января Европейское командование Вооруженных сил США объявило о захвате нефтяного танкера на севере Атлантического океана, недалеко от побережья Исландии. Погоня за судном началась еще в декабре 2025 года, когда танкер пытался подойти к берегам Венесуэлы. Тогда судно шло под флагом Гайаны (в базе ИМО он помечен как «ложный») и носило название Bella 1.

Спустя несколько дней уже в процессе погони судно сменило флаг на российский, а название — на Marinera. По данным Reuters, в момент захвата танкер сопровождала российская военная подводная лодка.

Россия пыталась защитить Marinera и по дипломатическим каналам, но успеха это не принесло.

В Белом доме заявили, что Marinera входит в «теневой флот» Венесуэлы и занимается транспортировкой нефти в обход американских санкций. Судно было арестовано на основании ордера, выданного американским судом. Экипаж Marinera, по словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, «при необходимости» будет доставлен в США для проведения судебного процесса.

Прецедент в международном праве

По всей видимости, то, что в официальных заявлениях американские военные и чиновники называют корабль Bella 1, не используя его новое наименование, объясняется тем, что власти США не признают перерегистрацию судна в российской юрисдикции, осуществленной после начала погони. О том, что США считают Marinera судном без государственной принадлежности заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Конвенция ООН по морскому праву запрещает смену флага судна во время плавания, но при этом оговаривается, что такое право сохраняется, если судно действительно меняет собственника или регистрацию. В пользу факта смены регистрации может говорить то, что судно появилось в российском морском регистре судоходства и сменило свой флаг на российский (не помеченный как ложный) в базе Международной морской организации (ИМО).

Конвенция также оговаривает право «преследования по горячим следам», согласно которому военные корабли могут начать преследовать судно — нарушитель в своих территориальных водах и продолжить его в нейтральных водах. Однако, судя по известным данным, преследование Marinera началось в нейтральных водах.

Издание The Conversation отмечает, что правомерность смены флага во время погони, начавшейся в нейтральных водах, — это новый прецедент в международном морском праве.

«Теневой флот»

Bella 1 с июня 2024 года находится под санкциями США за перевозку грузов в интересах ливанской исламистской группировки «Хезболла». На момент внесения в санкционный список, по данным американского Минюста, Bella 1 принадлежала панамской компании Louis Marine Shipholding Enterprises S.A. Эта компания, в свою очередь, ранее попала под американские санкции за сотрудничество с Силами «Кудс» — военизированным крылом иранского Корпуса стражей исламской революции.

По данным сервиса по отслеживанию перемещений нефтяных танкеров TankerTrackers, судно имеет продолжительную историю перевозок иранской нефти. За последние четыре года оно перевезло по меньшей мере 7,3 млн баррелей иранской и 3,7 млн баррелей венесуэльской нефти в Китай.

Вслед за Marinera стало известно о захвате американскими военными еще одного нефтяного танкера, связанного с Россией. 7 января Южное командование Вооруженных сил США объявило о захвате судна Sophia в международных водах в Карибском море. Судя по всему, речь в сообщении Вооруженных сил США идет о танкере M Sophia, попавшем под американские санкции в октябре 2025 года за участие в операциях российского «теневого флота». Согласно заявлению Минфина США, владелец M Sophia — гонконгская компания Sunne Co Limited. Эта компания, принадлежавшая гражданину Китая Сунь Фухаю, была ликвидирована в июле 2025 года, убедилась «Новая газета Европа», обратившись к гонконгскому реестру юрлиц. Согласно базе ИМО, M Sophia с 2021 года принадлежит зарегистрированной на Маршалловых островах компании Maisie Ltd с адресом для корреспонденции в Китае.

TankerTrackers пишет, что M Sophia перевезло 1,8 млн баррелей венесуэльской нефти и смогло вырваться из американской морской блокады Венесуэлы, покинув берега страны сразу после захвата американцами Николаса Мадуро.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com