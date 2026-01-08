закрыть
Трамп провозглашает «Доктрину Донро»

Дональд Трамп

Внешнеполитическая стратегия США больше не вызывает сомнений.

Захват российского танкера в Атлантике стал очередным подтверждением внешнеполитической стратегии президента США Дональда Трампа, которую он называет «Доктриной Донро». Этот подход, вдохновленный доктриной Монро XIX века, предполагает полное доминирование США в Западном полушарии и готовность применять силу для защиты интересов страны, пишет The Observer (перевод — сайт Charter97.org).

События последних недель, покупка портов Панамского канала, захват венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и интервенции в регионе, демонстрируют стремление Вашингтона обеспечить контроль над территориями, ключевыми для национальной безопасности. В список потенциальных целей входят Гренландия, Канада, Мексика, Куба и Колумбия.

Танкер «Маринера», захваченный между Исландией и Шотландией, направлявшийся из Ирана через Суэцкий канал в Карибское море, стал первым в современной истории военным захватом судна под российским флагом. США мотивировали операцию угрозой «безопасности и стабильности Западного полушария». Великобритания также предоставила поддержку операции.

«Доктрина Донро» требует, чтобы регион был стабилен, сотрудничал с США против наркокартелей и был свободен от враждебного вмешательства. В то же время стратегия не исключает интерес США к другим регионам — Индо-Тихоокеанскому, Европе и Ближнему Востоку. Однако остается вопрос, насколько США смогут эффективно обеспечивать свои интересы одновременно во всем мире.

Эксперты отмечают, что стратегия Трампа напоминает концепцию «разделенных сфер влияния», в которой США, Россия и Китай контролируют свои регионы. Захват танкера и демонстрация силы в Латинской Америке — сигнал миру о готовности Вашингтона действовать решительно для защиты своих интересов, что может изменить геополитический баланс в ближайшие годы.

