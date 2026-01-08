закрыть
Захват танкера «Маринера» и семь странностей

1
  • Иван Яковина
  • 8.01.2026, 14:39
  • 3,400
Захват танкера «Маринера» и семь странностей
Иван Яковина

Что на самом деле мог перевозить этот корабль и куда направлялся.

Оказывается, захваченный американцами танкер «Маринера» изначально шел в Венесуэлу из Ирана. Причем в пути он прятался — подменял сигнал своего транспондера, чтобы на картах отображаться в сотнях километров от своего реального местонахождения.

Это первая странность.

Вторая — это то, что он отказался подчиниться требованию военно-морских сил США — не остановился, а начал от них удирать.

Третья — это то, что команда танкера начала рисовать на нем российский триколор, а сам танкер прямо в процессе погони вдруг стал российским.

Танкер прямо в процессе погони вдруг стал российским

Четвертая странность — это специальное заявление МИД РФ о том, что «это просто танкер, оставьте его в покое».

Пятая — это отправка кораблей ВМФ РФ, включая атомную подводную лодку, на защиту этого судна.

Шестая — это сильная истерика, которую устроили российские СМИ и официальные лица по поводу захвата «Маринеры». Предлагают, например, утопить американские военные корабли и ударить Орешником по Великобритании.

Седьмое — американцы уже собрались предъявить уголовные обвинения команде танкера.

Там есть и всякое другое, по мелочи.

Но суммируя все эти факты, я рискну предположить, что «Маринера» вез из России в Венесуэлу транзитом через Иран FPV-дроны и сопутствующую технику. Я думаю, Путин понимал, что американцы вскоре направят туда войска, и ему очень хотелось посмотреть, как эти дроны проявят себя в боях против самой сильной армии НАТО.

Перед большой войной в Европе, перед вторжением в страны Балтии ему надо было точно знать, есть ли у США и их союзников хоть какие-то средства противодействия ФПВ-дронам, и если есть, то насколько они эффективны. Ну и просто «пощекотать» американцев в реальном бою, отомстить им за «Хаймарсы» и Джавелины, поставленные в Украину.

Иван Яковина, «Фейсбук»

