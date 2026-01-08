Жизнь рядом с людьми изменила характер медведей
- 8.01.2026, 17:17
- 1,190
Они стали спокойными и дружелюбными.
Апеннинский бурый медведь (Ursus arctos marsicanus) – редкий и уязвимый подвид, обитающий в горах центральной Италии. В дикой природе осталось около 50 особей. Эти медведи изолированы от других европейских популяций уже 2–3 тысячи лет – со времен Римской империи, пишет techinsider.
За это время они стали немного меньше размером, обзавелись характерными чертами морды и, что особенно важно, научились относительно спокойно существовать рядом с человеческими поселениями.
Что рассказала ДНК
В новом исследовании, опубликованном в журнале Molecular Biology and Evolution, ученые секвенировали геномы 12 апеннинских медведей и сравнили их с ДНК бурых медведей из Словакии и Северной Америки. Результат оказался ожидаемым и неожиданным одновременно.
С одной стороны, изоляция привела к высокому уровню инбридинга – близкородственного скрещивания. Это типично для маленьких популяций. С другой – в генах обнаружились следы отбора, связанные с поведением и сниженной агрессивностью.
Как люди повлияли на характер
Причины такой «мягкости» уходят в далекое прошлое. Когда в Центральной Италии активно развивалось земледелие, леса вырубались, а медведи все чаще сталкивались с людьми. Агрессивные особи чаще погибали, а более спокойные имели больше шансов выжить и оставить потомство.
Так, шаг за шагом, миролюбие стало эволюционным преимуществом.
Хрупкий баланс
Однако у этой адаптации есть и обратная сторона. Малочисленность популяции делает ее уязвимой для генетических проблем. Недавние исследования показали, что у апеннинских бурых медведей есть мутация, ухудшающая работу митохондрий и производство энергии в клетках.
Эти медведи сумели приспособиться к жизни рядом с человеком, но их будущее по-прежнему зависит от сохранения среды обитания и осторожного отношения к уникальному генетическому наследию.