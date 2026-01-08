закрыть
Жизнь рядом с людьми изменила характер медведей

  • 8.01.2026, 17:17
  • 1,190
Жизнь рядом с людьми изменила характер медведей

Они стали спокойными и дружелюбными.

Апеннинский бурый медведь (Ursus arctos marsicanus) – редкий и уязвимый подвид, обитающий в горах центральной Италии. В дикой природе осталось около 50 особей. Эти медведи изолированы от других европейских популяций уже 2–3 тысячи лет – со времен Римской империи, пишет techinsider.

За это время они стали немного меньше размером, обзавелись характерными чертами морды и, что особенно важно, научились относительно спокойно существовать рядом с человеческими поселениями.

Что рассказала ДНК

В новом исследовании, опубликованном в журнале Molecular Biology and Evolution, ученые секвенировали геномы 12 апеннинских медведей и сравнили их с ДНК бурых медведей из Словакии и Северной Америки. Результат оказался ожидаемым и неожиданным одновременно.

С одной стороны, изоляция привела к высокому уровню инбридинга – близкородственного скрещивания. Это типично для маленьких популяций. С другой – в генах обнаружились следы отбора, связанные с поведением и сниженной агрессивностью.

Как люди повлияли на характер

Причины такой «мягкости» уходят в далекое прошлое. Когда в Центральной Италии активно развивалось земледелие, леса вырубались, а медведи все чаще сталкивались с людьми. Агрессивные особи чаще погибали, а более спокойные имели больше шансов выжить и оставить потомство.

Так, шаг за шагом, миролюбие стало эволюционным преимуществом.

Хрупкий баланс

Однако у этой адаптации есть и обратная сторона. Малочисленность популяции делает ее уязвимой для генетических проблем. Недавние исследования показали, что у апеннинских бурых медведей есть мутация, ухудшающая работу митохондрий и производство энергии в клетках.

Эти медведи сумели приспособиться к жизни рядом с человеком, но их будущее по-прежнему зависит от сохранения среды обитания и осторожного отношения к уникальному генетическому наследию.

