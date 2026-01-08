Трамп: США готовы нанести очень сильный удар по Ирану в случае убийства протестующих 8.01.2026, 23:07

Президент США предупредил иранский режим.

Соединенные Штаты готовы нанести «сильный удар» по Ирану в случае убийства протестующих, написал в Truth Social американский президент Дональд Трамп.

«Некоторые погибли из-за проблем с контролем толпы. Мы очень внимательно следим за ситуацией», — написал он.

Трамп добавил, что не уверен, что сможет возложить на кого-то конкретного ответственность за давки в толпе, из-за которых погибли люди.

Также Трамп схожим образом ответил на вопрос о протестах в Иране во время интервью Хью Хьюитту.

«Ну, мое послание в том, что если они сделают это, мы нанесем по ним очень, очень сильный удар. Это режим, у которого большие проблемы. У них нет бензина, у них нет воды, у них нет ничего. Они потратили все свои деньги на терроризм и на всякую чепуху. А народ Ирана — это великий народ. Я знаю многих из них. Они живут в этой стране [США], они живут по всему миру. Это невероятные люди. И они хотят быть свободными. И если они [власти Ирана] начнут убивать этих людей, мы ударим по ним сильнее, чем по ним когда-либо били до этого. Это мое послание. Им следует быть очень осторожными», — заявил Трамп.

На вопрос, помогут ли США народу Ирана «стать свободными», американский лидер ответил, что «посмотрит, что будет».

«Но они, безусловно, имеют право быть свободными. Это великая страна, великое наследие, там все великое, но ею управляют люди, которые очень, очень плохо относятся к народу. И сейчас они в большой беде. У них никогда не было таких проблем, как сейчас», — сказал Трамп.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря, они начались на главном городском базаре Тегерана. Изначально на улицы вышли владельцы магазинов и студенты, недовольные действиями правительства в связи с резким падением курса валюты и стремительным ростом цен.

