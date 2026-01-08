Протестующие в Тегеране поджигают здания КСИР
- 8.01.2026, 22:40
Протесты распространились на 111 городов и поселков во всех провинциях страны.
Волна беспорядков в Иране, вызванная экономическим кризисом в стране, продолжается уже одиннадцатый день. В среду сразу в нескольких местах произошли ожесточенные столкновения между протестующими и силами безопасности.
Иранское информационное агентство Fars, близкое к Корпусу стражей исламской революции, сообщило, что в городе Лордеган на юго-западе страны вооруженные люди застрелили двоих полицейских, передает ВВС.
На видео, опубликованных в социальных сетях, видны столкновения между протестующими и силами безопасности, кое-где слышны звуки выстрелов, горят здания Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
На кадрах из нескольких других районов видно, как силы безопасности стреляют из огнестрельного оружия и применяют слезоточивый газ против толпы протестующих, некоторые из которых в ответ бросают камни.
По данным американского агентства Human Rights Activist News Agency (HRANA), протесты к настоящему моменту распространились на 111 городов и поселков во всех провинциях Ирана.
Протесты начались 28 декабря, когда владельцы магазинов вышли на улицы столицы Тегерана, чтобы выразить свое недовольство очередным резким падением курса иранской валюты по отношению к доллару США на открытом рынке.
За последний год риал упал до рекордно низкого уровня, а инфляция взлетела до 40% — санкции в связи с ядерной программой Ирана душат экономику, уже ослабленную неэффективным управлением и коррупцией со стороны правительства.
Вскоре к протестам присоединились студенты университетов, и они начали распространяться на другие города, где толпы часто скандировали лозунги против верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, а иногда и в поддержку Резы Пехлеви, сына покойного бывшего шаха Ирана, находящегося в изгнании.