9 января 2026, пятница, 0:19
Вэнс выразил поддержку участникам протестов в Иране

  • 9.01.2026, 0:00
Иранцы реализуют свое право на свободу.

Вашингтон поддерживает участников мирных акций протеста в Иране. Об этом на брифинге для журналистов заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают всех, участвующих в мирных протестах иранцев, пытающихся реализовать свое право на свободу собраний и сделать так, чтобы их голос был услышан.

8 января сообщалось, что на всей территории Ирана отключена интернет-связь.

В этот же день стало известно, что массовые волнения в Иране охватили больше сотни городов.

