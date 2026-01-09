Вэнс выразил поддержку участникам протестов в Иране
- 9.01.2026, 0:00
Иранцы реализуют свое право на свободу.
Вашингтон поддерживает участников мирных акций протеста в Иране. Об этом на брифинге для журналистов заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают всех, участвующих в мирных протестах иранцев, пытающихся реализовать свое право на свободу собраний и сделать так, чтобы их голос был услышан.
8 января сообщалось, что на всей территории Ирана отключена интернет-связь.
В этот же день стало известно, что массовые волнения в Иране охватили больше сотни городов.