Вэнс выразил поддержку участникам протестов в Иране 9.01.2026, 0:00

Иранцы реализуют свое право на свободу.

Вашингтон поддерживает участников мирных акций протеста в Иране. Об этом на брифинге для журналистов заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают всех, участвующих в мирных протестах иранцев, пытающихся реализовать свое право на свободу собраний и сделать так, чтобы их голос был услышан.

8 января сообщалось, что на всей территории Ирана отключена интернет-связь.

В этот же день стало известно, что массовые волнения в Иране охватили больше сотни городов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com