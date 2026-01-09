закрыть
Отключение интернета и связи не остановили протесты в Иране

  • 9.01.2026, 13:16
Отключение интернета и связи не остановили протесты в Иране

Протесты стали первым серьезным тестом влияния Резы Пехлеви на иранское общество.

В Иране продолжаются массовые протесты, которые не утихают, несмотря на полное отключение интернета и международной телефонной связи. Демонстрации вспыхнули после призыва наследного принца Резы Пехлеви, находящегося в изгнании, выйти на улицы вечером в четверг и пятницу, пишет NPR (перевод — сайт Charter97.org).

По данным активистов, в Тегеране и других городах протестующие скандировали антиправительственные лозунги, жгли костры и перекрывали улицы. На видеозаписях, распространенных до отключения связи, слышны крики «Смерть диктатору!» и «Смерть Исламской Республике!», а также лозунги в поддержку шаха. Государственное телевидение Ирана впервые признало протесты, заявив о «жертвах», не уточнив их число, и обвинило в поджогах и насилии «террористических агентов США и Израиля».

Из-за информационной блокады масштаб протестов оценить сложно, однако они стали очередной эскалацией выступлений, начавшихся 28 декабря на фоне тяжелого экономического кризиса. По данным базирующегося в США агентства Human Rights Activists News Agency, с начала протестов погибли не менее 42 человек, более 2 270 были задержаны.

Эксперты отмечают, что протесты стали первым серьезным тестом влияния Резы Пехлеви на иранское общество. Его призыв к выходу на улицы, по мнению аналитиков, стал переломным моментом, что и подтолкнуло власти к отключению интернета — как для сокрытия происходящего от внешнего мира, так и для облегчения действий силовиков.

Ситуация развивается на фоне резкого падения курса иранского риала и последствий недавнего военного конфликта. Президент США Дональд Трамп вновь предупредил Тегеран о недопустимости убийств мирных протестующих, заявив, что Иран «заплатит высокую цену» в случае жестоких репрессий.

