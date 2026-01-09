«Да здравствует шах»: таких протестов в Иране еще не было 2 9.01.2026, 11:28

2,790

Фото: Middle East Images / AFP via Getty Images

Иранцы вышли на улицы более 100 городов.

В Иране проходят массовые антиправительственные протесты: тысячи людей вышли на улицы Тегерана и других городов страны. По оценкам, это крупнейшая за последние годы демонстрация силы со стороны противников режима, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

Протестные акции в Тегеране и втором по величине городе страны, Мешхеде, вспыхнули вечером в четверг и их не смогли разогнать силы безопасности страны. Позднее мониторинговые организации сообщили об общенациональном отключении интернета.

На видео слышны призывы к свержению верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и к возвращению Резы Пехлеви — сына последнего шаха Ирана, находящегося в изгнании. Ранее Пехлеви призвал своих сторонников выходить на улицы.

Протесты продолжаются уже 12-й день подряд. Они начались на фоне резкого обвала иранской валюты и, по данным правозащитников, охватили более 100 городов и населенных пунктов во всех 31 провинции страны.

Американская правозащитная организация «Human Rights Activist News Agency» (HRANA) сообщает о гибели как минимум 34 протестующих, включая пятерых детей, а также восьми сотрудников сил безопасности. По ее данным, были арестованы 2 270 человек. Норвежская организация Iran Human Rights (IHR) заявляет о как минимум 45 погибших протестующих, среди которых восемь детей. BBC удалось подтвердить личности и гибель 22 человек. Иранские власти, в свою очередь, сообщили о гибели шести сотрудников сил безопасности.

Видеозаписи, опубликованные в социальных сетях и проверенные BBC, показывают многотысячные колонны протестующих, движущиеся по центральным магистралям Мешхеда и восточного Тегерана. Участники скандируют лозунги «Да здравствует шах» и «Это последняя битва! Пехлеви вернется». В одном из роликов видно, как несколько мужчин забираются на путепровод и демонтируют, предположительно, камеры видеонаблюдения.

Аналогичные сцены зафиксированы в Исфахане, Баболе, Тебризе и других городах, где звучали лозунги «Смерть диктатору», «Не бойтесь, мы вместе» и оскорбительные выкрики в адрес властей.

Протесты начались вскоре после обращения Резы Пехлеви, проживающего в Вашингтоне, который призвал иранцев «выйти на улицы и единым фронтом заявить о своих требованиях». В публикации в соцсети X он заявил, что «миллионы иранцев сегодня вечером потребовали свободы», назвав протестующих своими «мужественными соотечественниками». Он также поблагодарил президента США Дональда Трампа за «привлечение режима к ответственности» и призвал европейских лидеров последовать его примеру. Пехлеви призвал продолжить протесты в пятницу вечером.

Иранские государственные СМИ, напротив, преуменьшают масштабы протестов, а в ряде случаев вовсе отрицают их, публикуя видео с пустыми улицами. Тем временем организация NetBlocks сообщила, что ее данные указывают на «общенациональное отключение интернета», которое, по ее словам, стало частью усиливающейся цифровой цензуры.

Ранее протесты сопровождались забастовками, особенно в курдских регионах. Только в западных провинциях погибли не менее 17 протестующих, многие из которых принадлежали к курдскому меньшинству.

Трамп заявил, что может прибегнуть к военному вмешательству, если иранские власти начнут массово убивать протестующих. Министр финансов США Скотт Бессент, в свою очередь, отметил, что иранская экономика «на грани краха».

Протесты начались 28 декабря после резкого падения курса иранского риала к доллару США. Инфляция в стране достигла 40%, чему способствуют санкции, экономические ошибки властей и коррупция. По словам участников протестов, причиной выступлений стали отчаяние, отсутствие перспектив и ощущение утраченного будущего.

Нынешние акции стали самыми масштабными со времен протестов 2022 года, вызванных гибелью активистки Махсы Амини, а также крупнейшими с 2009 года, когда страну охватили массовые выступления после спорных президентских выборов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com