«США готовы к бою»2
- 2.01.2026, 14:28
Президент США сделал заявление на фоне обострившихся отношений между Вашингтоном и Тегераном.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы вмешаться, если иранские власти применят силу против участников массовых протестов в стране. Его заявление стало резкой эскалацией риторики на фоне продолжающихся демонстраций, вызванных тяжелым экономическим кризисом в Иране, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).
«Если Иран начнет жестоко убивать мирных протестующих, как это у них принято, Соединенные Штаты придут им на помощь. Мы полностью готовы и приведены в боевую готовность», — написал Трамп в соцсети Truth Social в пятницу утром.
Заявление прозвучало на следующий день после сообщений иранских СМИ и правозащитников о гибели по меньшей мере одного человека в столкновениях между демонстрантами и силами безопасности. Протесты начались в крупных городах среди предпринимателей и студентов, а затем распространились на провинцию. Власти Ирана подтвердили ранения среди сотрудников силовых структур.
Глава одного из ключевых органов безопасности Ирана Али Лариджани предупредил, что вмешательство США во внутренние дела страны приведет к дестабилизации всего региона и нанесет ущерб американским интересам.
Экономическая ситуация в Иране резко ухудшилась: национальная валюта обвалилась до рекордного минимума, а инфляция в декабре достигла 42,2%. Власти заявляют о готовности к диалогу с протестующими, однако в прошлом подобные выступления часто подавлялись силой.
Заявления Трампа прозвучали на фоне обостренных отношений между Вашингтоном и Тегераном и спустя полгода после ударов США по иранским ядерным объектам.