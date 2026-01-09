Лукашенко сменил командующего Силами специальных операций

Лукашенко сменил командующего Силами специальных операций14
- 9.01.2026, 19:38
- 9,378
Диктатор назначил силовика, причастного к разгонам протестов.
Диктатор Лукашенко назначил полковника Александра Ильюкевича командующим Силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси.
Занимавший этот пост генерал-майор Вадим Денисенко уволен с военной службы в запас по возрасту. Соответствующие указы диктатор Александр Лукашенко подписал 9 января.
До назначения Александр Ильюкевич занимал пост первого заместителя командующего Силами специальных операций Вооруженных сил. А до того был командиром 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.
В конце 2020 года Лукашенко вручил Ильюкевичу и другим силовикам государственные награды за разгоны акций протеста после выборов 9 августа.