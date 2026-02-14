закрыть
22 мая 2026, пятница, 17:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Алексей Навальный был убит ядом эквадорской лягушки

8
  • 14.02.2026, 16:16
  • 11,422
СМИ: Алексей Навальный был убит ядом эквадорской лягушки

К такому выводу пришли пять стран.

Лаборатории пяти стран независимо друг от друга проанализировали данные биоматериалов политика, погибшего в заполярной колонии в феврале 2024 года, и пришли к выводу, что он был отравлен эпибатидином, утверждает The Insider. По данным издания, сегодня представители Британии, Швеции, Франции, Германии и Нидерландов сделают на Мюнхенской конференции совместное заявление об итогах исследований.

Эпибатидин — это сверхтоксичный яд, извлекаемый из кожи южноамериканской лягушки-древолаза. Это нейротоксин, который вызывает онемение тела вплоть до полного паралича.

Дозы становятся смертельными, если в результате паралича наступает остановка дыхания. Врач-реаниматолог Александр Полупан, лечивший Навального после его отравления веществом «Новичок» в Омске в 2020 году, сообщил журналистам, что опубликованные данные о гибели политика подтверждают версию с использованием эпибатидина.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин