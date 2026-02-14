СМИ: Алексей Навальный был убит ядом эквадорской лягушки

СМИ: Алексей Навальный был убит ядом эквадорской лягушки8
- 14.02.2026, 16:16
К такому выводу пришли пять стран.
Лаборатории пяти стран независимо друг от друга проанализировали данные биоматериалов политика, погибшего в заполярной колонии в феврале 2024 года, и пришли к выводу, что он был отравлен эпибатидином, утверждает The Insider. По данным издания, сегодня представители Британии, Швеции, Франции, Германии и Нидерландов сделают на Мюнхенской конференции совместное заявление об итогах исследований.
Эпибатидин — это сверхтоксичный яд, извлекаемый из кожи южноамериканской лягушки-древолаза. Это нейротоксин, который вызывает онемение тела вплоть до полного паралича.
Дозы становятся смертельными, если в результате паралича наступает остановка дыхания. Врач-реаниматолог Александр Полупан, лечивший Навального после его отравления веществом «Новичок» в Омске в 2020 году, сообщил журналистам, что опубликованные данные о гибели политика подтверждают версию с использованием эпибатидина.