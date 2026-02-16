24 мая 2026, воскресенье, 22:15
Как ВСУ контратакуют в Запорожской области

  16.02.2026, 21:04
Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ посетил украинских защитников, которые участвуют в боях на Юге.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил украинских защитников, которые участвуют в боях на Александровском направлении и в районе Гуляйполя, и напомнил о главном приоритете.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление Сырского в Facebook.

Главком отметил, что обстановка на юго-восточных направлениях остается сложной.

«Противник не оставляет намерений прорвать наши боевые порядки, проводит постоянные атаки, в том числе с применением ВВТ, однако без существенного успеха. Воины Сил обороны удерживают определенные рубежи и позиции, срывают намерения врага и наносят ему значительные потери в живой силе и технике», - говорится в его заявлении.

Сырский подчеркнул, что подразделения ВСУ проводят результативные контратакующие, штурмовые действия, применяя беспилотные системы, артиллерию и средства радиоэлектронной борьбы.

«Подчеркнул первоочередной приоритет: освобождать территории - крайне важно, однако, должны прежде всего беречь жизни наших воинов, сохранять боеспособность частей и подразделений», - отметил генерал.

Он также напомнил командирам, что при расстановке и назначении военных на должности следует обязательно учитывать их профессиональный опыт, квалификацию и специальные навыки, полученные в гражданской жизни.

